"Šance je prakticky nulová." Rusové slaví vítězství, jejich hvězda je ale skeptická

Podle verdiktu sportovního arbitrážního soudu CAS se závodníci z těchto zemí mohou vrátit do mezinárodních soutěží, což platí i pro handicapované sportovce v kvalifikacích na paralympijské hry.
Rusko se odvolalo proti rozhodnutí mezinárodní federace FIS, která jeho lyžařům a snowboardistům neumožnila startovat ve svých soutěžích.
Předtím u CAS uspěli ruští sáňkaři. Podle rozhodnutí arbitráže jim musí federace FIL umožnit start v roli neutrálních sportovců, pokud splní podmínky.
Zatím ale není jasné, kolik ruských a běloruských sportovců se stihne na ZOH kvalifikovat. FIS stanovila uzávěrku na 18. leden.
"Obávám se, že se přijímání lyžařů zpozdí až do novoročních svátků. Všichni budou na dovolené, na prázdninách a samozřejmě bude extrémně obtížné se na olympiádu dostat. Z čistě organizačního hlediska je šance na účast prakticky nulová," prohlásila skepticky bývalá rychlobruslařka Světlana Žurovová, olympijská vítězka z roku 2006 a nyní poslankyně ruské Státní dumy.
Mezinárodní olympijský výbor stanovil pro účast ruských a běloruských sportovců na ZOH 2026 stejné podmínky, jaké měli na loňských olympijských hrách v Paříži.
Pod neutrální vlajkou se mohou her zúčastnit individuální sportovci, kteří nepodporují válku na Ukrajině a nejsou napojeni na armádu.
Musejí se ale kvalifikovat, což jim některé světové sportovní federace nehodlaly umožnit.
Na plošném vyloučení ruských a běloruských sportovců trvá například vedení světového biatlonu, v některých zemích budou mít Rusové potíže s udělením vstupních víz.
Ministr sportu Michail Děgťarjov počítá na ZOH s účastí nejvýše 20 ruských olympioniků.