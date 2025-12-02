Ostatní sporty

"Šance je prakticky nulová." Rusové slaví vítězství, jejich hvězda je ale skeptická

Sport ČTK Sport, ČTK
Aktualizováno 2. 12. 2025 14:53
Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se budou moci jako neutrální sportovci zapojit do kvalifikací na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Ruská běžkyně na lyžích Lidia Gorbunovová
Ruská běžkyně na lyžích Lidia Gorbunovová | Foto: Profimedia

Podle verdiktu sportovního arbitrážního soudu CAS se závodníci z těchto zemí mohou vrátit do mezinárodních soutěží, což platí i pro handicapované sportovce v kvalifikacích na paralympijské hry.

Rusko se odvolalo proti rozhodnutí mezinárodní federace FIS, která jeho lyžařům a snowboardistům neumožnila startovat ve svých soutěžích.

Předtím u CAS uspěli ruští sáňkaři. Podle rozhodnutí arbitráže jim musí federace FIL umožnit start v roli neutrálních sportovců, pokud splní podmínky.

Zatím ale není jasné, kolik ruských a běloruských sportovců se stihne na ZOH kvalifikovat. FIS stanovila uzávěrku na 18. leden.

"Obávám se, že se přijímání lyžařů zpozdí až do novoročních svátků. Všichni budou na dovolené, na prázdninách a samozřejmě bude extrémně obtížné se na olympiádu dostat. Z čistě organizačního hlediska je šance na účast prakticky nulová," prohlásila skepticky bývalá rychlobruslařka Světlana Žurovová, olympijská vítězka z roku 2006 a nyní poslankyně ruské Státní dumy.

Mezinárodní olympijský výbor stanovil pro účast ruských a běloruských sportovců na ZOH 2026 stejné podmínky, jaké měli na loňských olympijských hrách v Paříži.

Pod neutrální vlajkou se mohou her zúčastnit individuální sportovci, kteří nepodporují válku na Ukrajině a nejsou napojeni na armádu.

Musejí se ale kvalifikovat, což jim některé světové sportovní federace nehodlaly umožnit.

Na plošném vyloučení ruských a běloruských sportovců trvá například vedení světového biatlonu, v některých zemích budou mít Rusové potíže s udělením vstupních víz.

Ministr sportu Michail Děgťarjov počítá na ZOH s účastí nejvýše 20 ruských olympioniků.

 
Mohlo by vás zajímat

Lyžařský král Klaebo se zařadil mezi legendy. Vyhrál stý závod Světového poháru

Lyžařský král Klaebo se zařadil mezi legendy. Vyhrál stý závod Světového poháru

Úvodní sjezd olympijské sezony: Zabystřan zabodoval, vyhrál Odermatt

Úvodní sjezd olympijské sezony: Zabystřan zabodoval, vyhrál Odermatt

Krásné gesto z biatlonu nadchlo sportovní svět. Slovinský hrdina pobavil vysvětlením

Krásné gesto z biatlonu nadchlo sportovní svět. Slovinský hrdina pobavil vysvětlením

"Infekce mě rozežírala zaživa." Čech přežil horor, vážil 42 kg, teď je mistrem světa

"Infekce mě rozežírala zaživa." Čech přežil horor, vážil 42 kg, teď je mistrem světa
Ostatní sporty sport Obsah běžecké lyžování Zimní sporty olympijské hry

Právě se děje

před 27 minutami
Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie
Domácí

Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Dvě miminka zemřela. "Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření," řekla mluvčí Miloslava Kučerová.
Aktualizováno před 33 minutami
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů
Domácí

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 38 minutami
Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací
Zahraničí

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi.
před 1 hodinou
Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne
Magazín

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Muži jsou v otázkách plodnosti často opomíjeni – z důvodu sociálních a kulturních tabu se totiž mnozí zdráhají podstoupit vyšetření nebo léčbu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko
Zahraničí

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku
Fotbal

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Českou variantou je Jindřich Trpišovský, zahraniční cesta vede na Balkán, respektive do Anglie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem
Fotbal

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Společnost Fotbal HK 1905 se ujala vlastnických práv v dosud městském fotbalovém klubu FC Hradec Králové. Město firmě prodalo 89 procent akcií klubu.
Další zprávy