"Pokud přežije, bude to zázrak." Alpinistka uvízla se zlomenou nohou, zásoby se tenčí

Při pokusu o záchranu 47leté Rusky zahynul jeden z jejích druhů, jehož tělo zůstalo na hoře, další dva evakuoval vrtulník do nemocnice.
Naposledy byla žena spatřena na záběrech z dronu pořízených v úterý, ale to se nehýbala, napsal ve středu na svém webu populární ruský list Komsomolskaja pravda.
Natalja Nagovicynová:
Natalja spolu s dvěma ruskými horolezci a německým a italským kolegou úspěšně zdolali vrchol hory, pokládané za nejnebezpečnější sedmitisícovku v postsovětském prostoru, ale při sestupu si ve výšce 7000 metrů zlomila nohu, navíc v době, kdy zuřila sněhová vánice. Její kolega v páru jí poskytl první pomoc, ponechal stan a spacák a vydal se do tábora pro pomoc.
Následující den zraněné donesli jídlo a pití a také vařič s plynovou kartuší. Od té doby čeká na pomoc. Kvůli špatnému počasí neuspěl pokus o záchranu s využitím vrtulníků a podle úřadů potrvá ještě tři až šest dnů, než se k ženě dostanou záchranáři pěšky.
"Pokud Natalja přežije, bude to opravdový zázrak," řekl listu horolezec Alexandr Jakovenko, který sám štít v Kyrgyzstánu zdolal, ale přišel přitom o přítele.
Natalja se do hor vrátila, přestože v roce 2021 její manžel Sergej Nagovicyn zahynul v Kyrgyzstánu na hoře Chan Tengri. Pod stejnou horou v srpnu 2004 zastihla pět českých horolezců smrt pod lavinou. Celkem si tragédie vyžádala 11 obětí - kromě pěti Čechů zahynuli i tři Rusové a tři Ukrajinci.