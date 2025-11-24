Ostatní sporty

Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí

před 13 minutami
České ragby zažívá parádní rok. Projděte si některá specifika tohoto populárního sportu.
Foto: Martin Flousek

České ragby válí

České ragby jde letos výrazně nahoru - stejně jako hráči na fotografii. Národní tým mužů se za poslední týdny posunul o pět příček vzhůru ve světovém pořadí zemí (nyní je 29.) poté, co v listopadu porazil Chorvatsko, Švédsko i Polsko. Reprezentace do 18 i do 20 let se na mistrovstvích Evropy divizí Championship v Praze, která se o víkendu dohrála, dostaly do semifinále. Velmi povedenou sezonu má i výběrový tým Bohemia Rugby Warriors, který na podzim v klubové soutěži Super Cup zdolal silné protivníky z Rumunska či z Belgie. Projděte si některá specifika svázaná s ragby - popsána jsou na fotografiích Martina Flouska ze zápasu Warriors proti týmu Devils z Bruselu na Markétě.

