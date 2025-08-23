Ostatní sporty

Zemřela dostihová legenda. V sedle legendárního hřebce Turcotte ovládl Trojkorunu

před 1 hodinou
Ve věku 84 let zemřel kanadský žokej Ron Turcotte, který v roce 1973 dokázal získat americkou Trojkorunu v sedle legendárního hřebce Secretariata.
Socha trojnásobného vítěze Trojkoruny Secretariata s žokejem Ronem Turcottem v Belmont Parku.
Socha trojnásobného vítěze Trojkoruny Secretariata s žokejem Ronem Turcottem v Belmont Parku. | Foto: Getty Images via AFP / Profimedia

O jeho úmrtí informovali média rodinní příslušníci. Podle nich Turcotte, který byl od roku 1978 po pádu z koně při dostihu ochrnutý na dolní polovinu těla, skonal přirozenou smrtí doma v Drummondu.

Turcotte se proslavil zejména v roce 1973, kdy se Secretariatem, považovaným za jednoho z nejlepších dostihových koní historie, triumfoval na amerických klasikách Kentucky Derby, Preakness a Belmont Stakes a získal prestižní Trojkorunu.

Tehdy to dokázali jako první po 25 letech a od té doby se to povedlo už jen čtyřem dalším dvojicím. V Belmont Stake drží Secretariat dosud rekord dostihu.

Turcotte každý z trojice slavných závodů vyhrál dvakrát, celkem si v téměř dvacetileté kariéře připsal 3032 vítězství, z toho 14 se Secretariatem.

Podle agentury AP byl posledním žijícím členem "týmu" slavného koně. Hřebcův život skončil v roce 1989, ošetřovatel Eddie Sweat zemřel v roce 1998, trenér Lucien Laurin v roce 2000, majitelka Penny Cheneryová v roce 2017 a tréninkový jezdec Charlie Davis v roce 2018.

 
