Rok od smrti Kolouchové: Šerpa popsal tragédii, zprávy o výbuchu Pákistánci popřeli

Přesně rok uplynul v pátek od tragického úmrtí české horolezkyně Kláry Kolouchové při pokusu o výstup na Nanga Parbat v Pákistánu. Tělo ženy, která v civilu působila jako manažerka komunikace, se sice podařilo lokalizovat, ale vzhledem k nepřístupnému terénu stále zůstává v náručí velehor.
Podle zástupce okresního úřadu v oblasti Diamer došlo k tragédii 3. července 2025 v časných ranních hodinách nedaleko základního tábora Bunar. „Horolezkyně spadla z výšky mezi táborem I a táborem II,“ uvedl.
Šestačtyřicetiletá Kolouchová byla součástí mezinárodní expedice, která se pokoušela zdolat vrchol deváté nejvyšší hory světa. V táboře číslo čtyři se ale její zdravotní stav zhoršil, což ji donutilo výstup přerušit a zahájit sestup s nepálským šerpou.
Následující den ráno zřejmě uklouzla na skalnatém úseku nad táborem II a zřítila se do hlubin.
Šerpa Taraman Tamang, se kterým Kolouchová dlouhodobě spolupracovala a se kterým tvořila sehraný tým, později v rozhovoru pro Aktuálně.cz popsal, co přesně se stalo.
Když se Kolouchová rozhodla výstup vzdát, nesl její výbavu. „Řekla mi: Máš těžký batoh, jdi pomalu. Já půjdu napřed počkám na tebe v C2, ano?“ vzpomínal.
„Souhlasil jsem a odpověděl jí: 'Opatruj se, Didi' (lze přeložit jako 'sestro', pozn. red.). To bylo naposledy, co jsme spolu mluvili,“ uvedl Tamang. Kolouchová podle něj poté zahájila sestup.
„Byla ode mě asi čtyřicet nebo padesát metrů, když jsem zaslechl její výkřik. Podíval jsem se tím směrem a uviděl, jak se kutálí mimo fixní lano.“ Celé neštěstí se stalo těsně nad táborem číslo dva.
Smrt Kolouchové ho prý velmi hluboce zasáhla. „Nebyli jsme jen horolezkyně a průvodce - byli jsme jako sestra a bratr. Vzájemně jsme se o sebe starali. Byla technicky velmi zdatná, dobrá horolezkyně, která už dřív zvládla mnoho osmitisícovek,“ vysvětloval.
Svědectví pákistánského šerpy tak potvrdilo zprávu organizátorů expedice Seven Summit Treks, kteří krátce po neštěstí apelovali na šíření přesných a ověřených informací. „V médiích bylo nesprávně uvedeno, že pád byl způsoben výbuchem kyslíkové lahve. To není pravda. Hlasitý zvuk byl způsoben nárazem kyslíkové lahve do skály během pádu, což vytvořilo zvuk připomínající výbuch,“ uvedli v prohlášení.
Ostatky Kolouchové se i rok po její smrti nacházejí v těžce neprostupném terénu na úpatí hory, která pro svůj nebezpečný profil nese název „Zabiják“. Záchranáři nechtěli riskovat, že by se při jejich vyzvedávání měla stát další tragédie.
Kolouchová byla legendární postavou českého horolezectví. Jako první Češka stanula na vrcholu Mount Everestu i K2. Před lety se proslavila také knihou o svých výpravách a inspirativními přednáškami.
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