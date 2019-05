Rodman údajně vyloupil sportovní centrum. Nekradli jsme, stěhovali, hájí se hvězda

před 3 hodinami

Dennis Rodman je v dalším průšvihu. Majitel Jóga studia v Jižní Kalifornii obvinil bývalého basketbalistu, že pomohl vykrást recepci jeho podniku.

Na oblečení a obří ametyst v celkové hodnotě asi 90 000 korun měl mít spadeno kontroverzní basketbalista Dennis Rodman. Spolu s dalšími třemi kumpány údajně vybílili recepci Jóga studia v jižní Kalifornii.

Podle majitele Ali Salaha dokazují Rodmanovu trestnou činnost záznamy bezpečnostních kamer. Ty zachytily bývalou hvězdu Chicaga Bulls, jak na sebe poutá pozornost, zatímco jeho parťák nakládá křišťál na vozík. Přitom mu však vypadl, rozbil podlahu a způsobil škodu ve výši dalších 5000 dolarů.

Rodman se do Vibes Hot Yoga v Newport Beach údajně vrátil o den později, aby s kolegyní použili stejný trik - zatímco zaměstnával svými dotazy jiného pracovníka, žena mezitím kradla oblečení. "Oba zaváněli alkoholem. Je to šílený příběh," uvedl do protokolu Salah.

Sedmapadesátiletý bouřlivák se podle policie hájí tím, že majitel studia mu oblečení nabídl jako odměnu za pomoc při stěhování krystalu. Policie v Los Angeles zatím žádná obvinění nevznesla.