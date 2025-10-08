Lásky na otočku. Olympijská šampionka i její ex jsou zpátky u bývalých partnerů

Ještě před rokem působili jako nerozlučný pár. Trojnásobná olympijská vítězka Maria Rieschová a sportovní manažer Marcus Höfl patřili mezi nejznámější dvojice německého sportu.
Po čtrnácti společných letech ale přišel konec. Rozchod, rozvod, nové začátky. Podle švýcarského Blicku dnes už oba znovu září vedle jiných partnerů.
Rieschová se loni v létě rozhodla uzavřít jednu životní kapitolu. Zůstala v Bavorsku, opustila společné jméno Höfl-Rieschová a zaměřila se na nový směr - cestování.
Na jednom z výletů se znovu potkala s mužem, kterého už dávno znala. Pětašedesátiletý Johann Schrempf pracuje jako manažer lodních operací na výletních plavbách a podle slov slavné lyžařky je "nejlepším společníkem, jakého si pro nový životní úsek mohla přát".
"Johanna jsem vždycky považovala za skvělého chlapa," dodala s úsměvem.
I Höfl má důvod k radosti. Do života se mu totiž vrátila žena, kterou kdysi opustil právě kvůli Rieschové - padesátiletá Marion Poppová.
S ní má devatenáctiletého syna Lucu a vztah s ní se po letech znovu rozhořel. "Cítím se skvěle, všechno působí dospěleji a klidněji než tehdy," přiznal Höfl.
Podle Höflových slov se vše začalo měnit loni v listopadu, když jeho otec onemocněl rakovinou. Poppová mu tehdy byla velkou oporou, až se z přátelství pomalu stala znovu láska.
"Byla při mně v těžké době. A z toho přirozeně vznikl cit, který jsme už kdysi sdíleli," řekl sportovní manažer.
Na jaře se dvojice znovu objevila veřejně - nejprve na školní slavnosti svého syna, později už i na společných fotografiích z Kitzbühelu, kde nyní žijí.
"Tentokrát to chceme zvládnout jinak," naznačil Höfl. Vztah však nebude úplně bez překážek - on má hodně práce v USA, ona působí v Mnichově. "Budeme se vídat, jak to půjde. Hlavní je, že jsme zase spolu," dodal.