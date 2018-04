Revoluce v českém lyžování? Do křesel se tlačí noví šéfové, politik Janda i úspěšný manažer Chmelař

před 1 hodinou

Jednotlivé úseky Svazu lyžařů ČR si budou v následujících dnech a týdnech volit nová vedení.

Praha - Skončil olympijský cyklus a přichází čas na změny. Minimálně některé úseky Svazu lyžařů ČR si na konci dubna nejspíš projdou rošádami v jejich vedení. Žhavým adeptem na šéfa alpských lyžařů je investiční manažer Robert Chmelař, kandidaturu na post hlavy skokanů zase oznámil bývalý reprezentant Jakub Janda.

Sjezdaři si z olympijských her v Pchjongčchangu sice odvezli zlatou medaili díky senzaci Ester Ledecké, ale hned poté přišlo na přetřes, že to byla zásluha obětavosti rodičů mladé sportovkyně a ne důsledek systému.

I proto se rozhodl Chmelař vstoupit na pole lyžařských funkcionářů a vystřídat dosavadního šéfa alpského úseku Aleše Krýzla.

"Systém tuzemského lyžování v posledních letech dle mého názoru rozhodně nebyl ideální. Mým cílem je přivést do úseku významné finanční partnery a pokusit se zajistit pro závodníky profesionální zázemí s důrazem na týmovost, která se v poslední době vytrácí," říká.

Minimálně shánět finanční prostředky by pro něho neměl být problém. Téměř deset let totiž působil jako investiční ředitel v Mid Europa Partners, před dvěma lety se stal členem užšího vedení skupiny Rockaway Capital, kde má na starosti mimo jiné investiční strategii.

"Chci, aby co nejvíc dětí lyžovalo, závodilo a zůstalo u tohoto sportu až do dospělosti. Aby dobré výsledky českého lyžování nebyly ojedinělé a aby systém umožnil talentovaným dětem něčeho dosáhnout. Jsem rád, že se mi podařilo přemluvit kompetentní lidi, kteří do toho půjdou se mnou," uvedl Chmelař.

Jedním z těchto členů nového týmu vedení úseku by měl být Tomáš Bank, trenér olympijské vítězky Ledecké. "Ve strukturách svazu lyžařů jsem se pohyboval spoustu let, naposledy v pozici šéftrenéra reprezentace, ale postupně jsem všechny funkce opustil. Teď jsme našli člověka, který může lyžování posunout dopředu, proto jsem se rozhodl vrátit," hlásí Bank.

Hudec: Máme základnu srovnatelnou s alpskými zeměmi

Další takovou osobností je bývalý reprezentant Kanady i českých barev Jan Hudec, který letos na jaře ukončil závodní kariéru. "Od mého návratu zpět jsem deklaroval, že bych chtěl pomoci českému lyžování. Fascinuje mě, že tady lyžuje víc než dva miliony lidí, což je obrovská základna srovnatelná snad jen s některými alpskými zeměmi," diví se Hudec.

"Připravujeme dlouhodobou koncepci závodního lyžování od malých dětí až po dospělé tak, aby na sebe celý systém navazoval. Mou rolí je mimo jiné být jakýmsi ambasadorem tohoto projektu," dodává.

Tým kolem Roberta Chmelaře ale už před valnou hromadou, ze které vzejde nový šéf, budí vášně. Úspěšný manažer totiž zhruba 15 let žil za hranicemi České republiky a v lyžařském prostředí působí jako zjevení, i když jako žáček se na sjezdovkách proháněl a jednou ho dokonce porazil i pozdější nejlepší český lyžař Ondřej Bank.

"Svým způsobem tu situaci chápu, lidé se logicky ptají, kde jsem se tady vzal. Bohužel se mi zdá, že pokud v Čechách něco děláte nezištně bez postranních úmyslů, paradoxně to vzbuzuje nedůvěru. Ale já to, že jsem se v tom prostředí nepohyboval, považuji za vůbec největší výhodu," hájí se.

"Umím se na věci dívat s nadhledem a nemám žádné konflikty zájmů, nemám ve sportu nikoho, komu bych chtěl, mohl nebo musel stranit," dodává Chmelař, který je připraven kloubit svou funkci s rolí ve vedení skupiny Rockway.

Hodně hlasitě se v posledních měsících mluví také o novém vedení úseku skokanů na lyžích. To aktuální v čele se sportovním ředitelem Rostislavem Jozífkem si po výsledkové blamáži na hrách v Koreji muselo vyslechnout spoustu kritických názorů i ze strany samotných závodníků.

Štafetu by rád převzal vítěz Turné čtyř můstků z roku 2006 a nynější poslanec ODS Jakub Janda. I on by rád spoléhal na nově utvořený tým, který by mu umožňoval věnovat se zároveň dál i politické činnosti.

Bez výraznějších změn by se naopak mohlo obejít české běžecké lyžování. Na další čtyřleté období bude kandidovat i současný předseda Pavel Benc. Bývalý úspěšný reprezentant a olympijský medailista plánuje nadále spolupracovat s vytvořeným týmem lidí, navrhuje ale, aby rada úseku byla jako orgán zeštíhlena, a tím se stala funkčnější a operativnější.

"Za poslední dva roky se běžecké lyžování poměrně stabilizovalo, vytvořili jsme tým schopných lidí, který funguje a má ohromnou chuť pracovat i v dalším cyklu, jehož jasným cílem jsou olympijské hry v roce 2022. Katka Beroušková, Petra Nováková, Bára Havlíčková, Katka Janatová, Michal Novák, Petr Knop i další rozhodně mají na to posunout české běžecké lyžování zase nahoru," myslí si Benc.

První valné hromady, kde proběhne volba nových či staronových hlav jednotlivých úseků, jsou na programu už tuto sobotu, kdy se sejdou alpští lyžaři a běžci. Přesně týden později skokani a akrobatičtí lyžaři, severská kombinace přijde na řadu jen o den dříve.