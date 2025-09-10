Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

O jejím úterním úmrtí informoval web České asociace Sport pro všechny.
Řešátková byla ve druhé polovině 60. let druhou nejlepší domácí gymnastkou po Věře Čáslavské.
Na OH 1968 v Mexiku společně přispěly ke stříbru družstva, v individuálních soutěžích skončila dvojnásobná mistryně republiky čtvrtá na bradlech, pátá v prostných a sedmá ve víceboji.
Během vrcholné přípravy na tyto hry musela čelit dramatické situaci - okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, která ji zastihla během předolympijských závodů v Šumperku.
Když v Mexiku její týmová kolegyně Čáslavská uzavírala sňatek, fanoušci doslova lezli po stěnách, aby se dostali k hvězdě.
Řešátková pak podle webu pametnaroda.cz přiznala: "Poprvé v životě jsem se bála o život."
O dva roky později na světovém šampionátu získala Řešátková týmový bronz, na OH 1972 byla stejně jako o osm let dříve v Tokiu náhradnicí.
Krátce nato ukončila kvůli problémům se zády závodní kariéru, poté se věnovala jazzu, gymnastice a tanci. Později se jako svazová ředitelka zasloužila o rozvoj sportovního aerobiku.