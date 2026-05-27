Jediný rekord, milion a steroidy. Enhanced Games vyvolaly celosvětový poprask

Las Vegas hostilo první Enhanced Games. Sportovci otevřeně dopovali, lámali rekordy a vyvolali jednu z největších debat v moderním sportu.
Las Vegas zažilo o víkendu něco, co ještě před pár lety působilo jako bizarní sci-fi. Enhanced Games, často přezdívané jako „steroidová olympiáda“, poprvé pustily na jednu sportovní scénu závodníky, kteří mohli legálně používat dopingové látky pod lékařským dohledem.
Organizátoři mluvili o revoluci a budoucnosti lidského výkonu. Kritici naopak o nebezpečném cirkusu, který může změnit sport k horšímu.
Premiérový ročník se konal v Resorts World v Las Vegas a zahrnoval plavání, sprinty i silové disciplíny. Celá akce stála hlavně na obrovských penězích a provokaci. Vítězové jednotlivých disciplín inkasovali stovky tisíc dolarů. A kdo překonal platný světový rekord, mohl získat bonus milion dolarů.
Právě milionová odměna se stala největším tématem víkendu. Získal ji řecký plavec Kristian Gkolomeev, který v závodě na 50 metrů volný způsob zaplaval čas 20,81 sekundy. To bylo o sedm setin rychleji než oficiální světový rekord Australana Camerona McEvoye.
Jenže tento výkon nebude nikdy uznán, protože vznikl mimo pravidla Světové antidopingové agentury WADA, a navíc při použití dnes zakázaných polyuretanových plavek.
Organizátoři přesto slavili. Zakladatel projektu Aron D'Souza označil výkon za „začátek nové éry sportu“. Gkolomeev pak před kamerami prohlásil: „Nejde jen o rekordy. Jde o překonávání limitů lidského těla.“
Právě podobná slova byla během celého víkendu slyšet velmi často. Enhanced Games se prezentují jako projekt, který chce odstranit pokrytectví kolem dopingu. Organizátoři tvrdí, že vrcholový sport už dnes ve skutečnosti stojí na různých formách chemické podpory, jen se o tom veřejně nemluví.
Podle nich je lepší vše legalizovat, mít vše pod dohledem lékařů a přestat předstírat, že sportovci závodí pouze díky talentu a tréninku.
Silným symbolem celé akce byl i australský plavec James Magnussen. Bývalý mistr světa už před časem otevřeně oznámil, že se kvůli Enhanced Games rozhodl „nadopovat až po uši“, aby zaútočil na rekordy a milionové bonusy.
Nakonec ale výsledkově propadl. Ve stovce kraulem skončil až čtvrtý a na rekordní časy vůbec nestačil.
Vedle plavání zaujal také sprint na 100 metrů. Vyhrál ho americký sprinter Fred Kerley časem 9,97 sekundy. Ani to ale nebyl výkon, který by přepsal historii.
Právě to se stalo jedním z nejsilnějších argumentů kritiků. Mnozí očekávali „nadlidské“ výkony, místo toho často sledovali časy slabší než na klasických olympijských hrách nebo mistrovství světa.
Britský list The Times označil celé hry za „pitomé, odtržené od reality a na úrovni středoškolského sportu“, tedy něco mezi absurdním experimentem a středoškolským sportem.
Komentátoři si všímali i zvláštní atmosféry. Tribuny nebyly plné, publikum tvořili hlavně influenceři, rodiny závodníků a zvědavci. Celá akce působila spíš jako extravagantní show pro sociální sítě než jako skutečný sportovní svátek.
Obrovská vlna kritiky přišla od WADA i mezinárodních federací. Světová plavecká federace World Aquatics označila projekt za nebezpečný experiment.
Antidopingové organizace varovaly hlavně před dopadem na mladé sportovce, kteří mohou získat pocit, že bez steroidů a hormonů dnes není možné uspět.
Velkým tématem byla i zdravotní rizika. Organizátoři sice tvrdí, že vše probíhá pod dohledem lékařů a používají se pouze schválené látky, odpůrci ale upozorňují na možné dlouhodobé následky.
Mezi nejčastěji zmiňované preparáty patřily testosteron, růstový hormon HGH, EPO nebo různé anabolické steroidy. Podle zveřejněných statistik využívalo testosteron přes 90 procent účastníků.
Na druhé straně ale Enhanced Games získaly i podporovatele. Někteří fanoušci tvrdili, že sport byl konečně upřímný. Jiní argumentovali tím, že profesionální sportovci stejně často riskují zdraví i bez dopingu a rozdíl je pouze v tom, že tentokrát se o všem mluvilo otevřeně.
Projekt navíc podporují velmi bohatí investoři včetně Petera Thiela nebo lidí spojených s rodinou Donalda Trumpa. Organizátoři věří, že z Enhanced Games vyroste globální značka kombinující sport, medicínu, technologie a zábavu.
Jestli se skutečně zrodila budoucnost sportu, nebo jen krátkodobá kontroverzní atrakce, zatím nikdo neví. Jisté ale je, že Las Vegas o víkendu otevřelo debatu, která jen tak nezmizí. A možná ještě důležitější je něco jiného: poprvé se doping nepokoušel skrývat. Stal se hlavní reklamou celé show.
Volný Hormuz a stažení amerických sil. Chystá se klíčová dohoda, tvrdí Íránci
Írán by v případě podpisu memoranda o porozumění se Spojenými státy uvolnil blokádu Hormuzského průlivu, a lodní doprava na této klíčové námořní trase by se tak do měsíce vrátila na předválečnou úroveň. Informovala o tom ve středu podle agentury Reuters íránská státní televize, která tvrdí, že získala návrh prvotního a neoficiálního rámce pro dojednávané memorandum o ukončení válečného konfliktu.
ŽIVĚ Zelenskyj požádal Trumpa o další rakety na protivzdušnou obranu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden
Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
Velký třesk v nemocnicích. Babišův ministr nechce druhý „Motol“, počítá i s rušením
Síť českých špitálů čeká velký třesk. Malé nemocnice buď zaniknou, nebo se překlopí na zařízení poskytující následnou péči. Ty velké se zase propojí do větších celků a svážou se s univerzitami. Jejich hospodaření navíc budou hlídat dozorčí rady. Podle vedení resortu zdravotnictví se tím lépe zabrání plýtvání a korupci. „Nejprve si to ale vyzkoušíme nanečisto,“ říká náměstek ministra Ladislav Švec.