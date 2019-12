Rekordní výhra. Florbalistky uctily oběti střelby v Ostravě, potom ztrapnily Slovenky

České florbalistky rozdrtily na mistrovství světa v Neuchatelu Slovensko 19:3, zajistily si druhé místo v základní skupině B a přímý postup do čtvrtfinále.

V boji o semifinále je v pátek čeká vítěz souboje mezi Austrálií a s největší pravděpodobností Polskem. Slovenky vedené českým trenérem Michalem Jedličkou budou hrát ve středu v předkole play off s Dánskem.

Na kanonádě favoritek se podílela pěti brankami Michaela Mlejnková, která tak vytvořila český rekord na MS. "Hodně mě to těší. Tolik gólů v jednom zápase se nepovede každý den a na mezinárodní úrovni to má ale větší váhu. Je to práce celé naší lajny, všem moc děkuju. Doufám, že se nám takhle bude dařit dál," řekla Mlejnková, jež překonala výkony Ilony Novotné z roku 2007 a Elišky Vrátné z roku 2015, které dokázaly skórovat čtyřikrát.

Sedmi body za dva góly a pět asistencí stanovila nové maximum také Denisa Ratajová. Překonala výkon Novotné z roku 1997, která tehdy ke čtyřem gólům přidala i tři asistence.

Hattrick zaznamenaly v utkání také Nela Kapcová a Tereza Urbánková. Češky si proti Slovensku připsaly nejvyšší výhru v historii a překonaly výsledek z dosud jediného souboje na světových šampionátech z roku 2011 ze St. Gallenu, kde vyhrály 15:1.

České hráčky nastoupily s černými páskami, kterými vyjádřily soustrast rodinám obětí dnešní ranní střelby v ostravské nemocnici. "Hnedka ráno jsme to s holkama řešily, protože je jich spousta z Ostravy, i já odtamtud pocházím, tak jsem hned kontaktovala rodinu, jestli jsou v pořádku. Mrzí nás to, co se stalo. Byla to velká tragédie a vzešlo z realizačního týmu, že si vezmeme černé pásky," uvedla Urbánková.

Do branky se postavila poprvé Příleská poté, co v duelech s Lotyšskem (14:2) a se Švédskem (2:10) chytala Christianová. Slovenky držely bezbrankový stav do čtvrté minuty, kdy po kombinaci s Martinákovou překonala brankářku Krištofovou Kapcová. Rozjela tím kanonádu, po které výběr trenéra Saschy Rhynera vyhrál úvodní dějství 8:0.

První gól na mistrovství světa v kariéře oslavila Beránková, trestné střílení při vlastním oslabení proměnila Ratajová, potom se znovu prosadila Kapcová a hattrick stihla mezi mezi 13. a 18. minutou Mlejnková. Mezitím se trefila i Řepková.

V druhém dějství se nejdříve prosadila proti střídající Dupčákové Urbánková a teprve za stavu 9:0 se radovaly i Slovenky. Skrytá střela Ďuríkové z dálky přes clonu sebrala Příleské nulu. V 26. minutě zajistila dvouciferný stav opět Urbánková, ale prosazovaly se i soupeřky.

Paulína Hudáková ještě trefila tyč, ale vzápětí už skórovala její sestra Kristína. V polovině utkání dovršila hattrick Kapcová, Slovenky sice snížily díky Paulíně Hudákové, ale desetigólový rozdíl do druhé pauzy zařídily Plášková a čtvrtou brankou v duelu Mlejnková.

V závěrečném dějství se prosadila ve vlastním oslabení Šupáková a oslavila v osmém utkání v reprezentaci první gól. Výsledek ještě zvýraznily Ratajová, Krupnová, pátým gólem Mlejnková a Plášková s Urbánkovou, která si připsala svůj třetí hattrick v kariéře na MS. "Jsem za to ráda. U posledního gólu jsem byla malinko nervózní. Bála jsem se, že to netrefím, ale nakonec se to podařilo," řekla Urbánková.

S 19 góly v jednom utkání překonaly Češky své maximum z MS v roce 1997, kde rozdrtily Japonsko 18:0. Dnešní výhra byla jejich druhou nejvyšší na šampionátech.

"Chtěly jsme si spravit chuť po Švédsku. Připravovaly jsme se na to, že to bude těžký zápas, derby. Ale výsledkově jen dobře, daly jsme spoustu gólů, třetí formace podala skvělý výkon. Naše pětka se malinko trápila v koncovce, protože na nás byl vyvíjen tlak první slovenské formace," doplnila Urbánková.

ČR - Slovensko 19:3 (8:0, 5:3, 6:0)

Branky a nahrávky: 4. Kapcová (Martináková), 7. Beránková (Krupnová), 9. Ratajová z tr. střílení, 12. Kapcová (Ratajová), 13. Mlejnková (Martináková), 15. Mlejnková (Koníčková), 17. Řepková (A. Bočanová), 18. Mlejnková (Martináková), 23. Urbánková (Ratajová), 26. Urbánková (Ratajová), 30. Kapcová (Martináková), 30. Plášková (A. Bočanová), 39. Mlejnková (Koníčková), 48. Šupáková (Řepková), 52. Ratajová (Krupnová), 56. Krupnová (Ratajová), 57. Mlejnková (Martináková), 58. Plášková (Kubečková), 60. Urbánková (Ratajová) - 24. Ďuríková, 29. K. Hudáková (Šidlová), 30. P. Hudáková (M. Šponiarová). Rozhodčí: Kirjonen, Sirkka (oba Fin.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. V oslabení 1:0. Diváci: 512.

Sestava ČR: Příleská - Jiráková, Beránková, Frantíková, Šupáková, Paloncyová, Koníčková, Kotzurová - Urbánková, Krupnová, Ratajová - A. Bočanová, Plášková, Řepková - Kapcová, Martináková, Mlejnková - Kubečková, Hanzlíková. Trenéři: Sascha Rhyner a Jakub Robenek.