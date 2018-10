Putin se přimluví za Nurmagomedova. Ten ale po skandálu hrozí odchodem z UFC

před 20 minutami

Chabib Nurmagomedov se po vítězství nad Conorem McGregorem dočkal audience u Vladimíra Putina, který ho za výkon v ringu pochválil. Na odvetu s irským soupeřem ale možná nedojde, protože Nurmagomedov hrozí vystoupením z UFC.

Moskva/Praha - Chabib Nurmagomedov, přemožitel irského bojovníka Conora McGregora v ostře sledovaném zápase MMA, si v Rusku užívá roli národního hrdiny. Poté, co byl fanoušky královsky přivítán na fotbalovém stadionu ve svém domovském Dagestánu, se mu dostalo i audience Vladimira Putina.

Ruský prezident třicetiletého bojovníka pochválil za výkon v ringu a současně vyjádřil pochopení nad jeho následným útokem na McGregorova trenéra, s nímž si chtěl vyřídit účty přímo mezi diváky. Nurmagomedov se přitom za svůj zkrat už omluvil se slovy, že až se vrátí domů, dostane od táty výprask.

"Byla to od nich provokace. Přimluvím se za to, aby tě otec příliš netrestal," prohlásil na schůzce s Nurmagomedovem Putin. "Hlavní úkol si přeci splnil. A to naprosto přesvědčivě," dodal s odkazem na hladké vítězství nad irským vyzyvatelem.

Nacpěte si peníze do chřtánu

Přímluva ruského prezidenta sice může Nurmagomedovi pomoci obměkčit tatínka, ovšem Nevadská sportovní komise na ni uslyší jen těžko. Ta chování dagestánského bojovníka řeší i přesto, že McGregor a jeho tým žádnou stížnost nepodali.

Šéf organizace UFC, která souboj pořádala, ovšem již připustil, že by byl rád, kdyby došlo na odvetu. "Conor už mi kvůli tomu volal," řekl novinářům Dana White. "Ale nejdřív uvidíme, co řekne komise."

Kromě verdiktu komise, která už si Dagestánce předvolala na své příští zasedání, ale může vyvstat ještě jeden problém. Nurmagomedov ve čtvrtek večer na sociálních sítích oznámil, že znovu do ringu vstoupí jen v případě, že UFC omilostní jeho kolegu z týmu Zubajra Tuchugova. Ten po nedělním duelu napadl pokořeného Ira přímo v ringu a White následně prohlásil, že už ho na akcích UFC nechce vidět.

"Pokud chcete někoho trestat, pak potrestejte mě, Zubarja s tím nemá co dělat," uvedl Nurmagomedov, který se ve svém příspěvku podivil, že Conora a jeho kumpány, kteří v dubnu napadli autobus s jeho týmem, také nikdo nepotrestal. "Conor si začal, stačí se podívat na video. Klidně mohli někoho zabít, navíc uráželi moji zemi, rodinu i náboženství. Tak proč jste nepotrestali také někoho od nich?"

Nurmagomedov přitom UFC pohrozil, že pokud by na vyloučení Tuchugova UFC trvala, odejde s ním i on. "Jestli ho vyhodíte, nezapomeňte zrušit i moji smlouvu. Nebo to udělám sám. My v Rusku držíme při sobě," uvedl Nurmagomedov na Instagramu. "Jo a ještě jedna věc: Moje peníze, které teď zadržujete, si klidně nacpěte do chřtánu. Snad se s nimi nezadusíte. Nám šlo o čest a tu jsme ubránili."

Více diváků než Tyson s Holyfieldem

Každopádně pokud na odvetu mezi Nurmagomedovem a McGregorem dojde, je jasné, že pro UFC to bude opět velmi výnosný podnik.

Oficiální čísla sice ještě nejsou známa, ale podle předběžných odhadů si sledování zápasu zaplatilo přes dva miliony fanoušků, což je rekord v historii UFC. Nemluvě o příjmech od televize a sponzorů.

Přes dva miliony fanoušků, kteří si zaplatili skrze pay-per-view systém, přitom nesledovalo ani legendární boxerský zápas mezi Evanderem Holyfieldem a Mikem Tysonem.