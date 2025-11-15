"Naprosto nepochopitelné." Přestavba dráhy spolkla miliony, i tak není sjízdná

Ledové koryto v Iglsu, jež prošlo v minulých měsících rekonstrukcí a přestavbou za 30 milionů eur, opakovaně nezískalo homologaci a kvůli obavám o bezpečnost závodníků nebude v olympijské sezoně součástí seriálu. Jednalo se i osudu SP v jízdě na bobech a skeletonu, innsbrucké závody ale v tomto případě v kalendáři zůstaly, uvedla rakouská agentura APA.
Testovací jízdy v olympijském korytu z her v letech 1964 a 1976 už na začátku týdne ukázaly, že dráha nesplňuje bezpečnostní standardy. A ani páteční druhý pokus nedopadl dobře a opět se zátěžovou zkoušku nepodařilo kvůli nebezpečné pasáži v zatáčkách 13 a 14 dokončit. "Navzdory intenzivní práci v posledních dnech nesplňuje trať technické požadavky FIL," uvedla sáňkařská federace v prohlášení na sociálních sítích.
Prezident rakouského svazu Markus Prock rozčarovaně konstatoval, že ledový kanál není v tuto chvíli pro sáňkaře sjízdný. "Je to naprosto nepochopitelné a očekáváme, že zodpovědní lidé co nejdřív zjednají nápravu," řekl. "Je to zničující situace. Přišli jsme zrovna v olympijské sezoně o domácí Světový pohár a naše nejdůležitější tréninkové sportoviště. Jednoznačně nás to před konkurencí znevýhodňuje," litoval šéftrenér Christian Eigentler.
Při rekonstrukci dráhy byla mimo jiné zcela přestavěna dolní třetina koryta. Už od 28. do 30. listopadu bude Innsbruck hostit bobový a skeletonový Světový pohár. Seriál federace IBSF začne za týden v Cortině d'Ampezzo, kde se bude v únoru bojovat o olympijské medaile.
Winterberg by měl v sáňkařském SP hostit nově dva závody. V původním kalendáři byly do německého střediska naplánované závody na začátek ledna.