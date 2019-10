Trest pro sudího kvůli fotce je hloupý, tvrdí ragbyový expert. Wales může do finále

Nový Zéland chce proti Angličanům udělat předposlední krok ke zlatému hattricku z mistrovství světa ragbistů. Wales se pokusí vyzrát na Jižní Afriku a poprvé v historii se probojovat do finále. Šance všech semifinalistů rozebírá bývalý český reprezentant a spolukomentátor České televize Marek Švíř.

Jsou pro vás Nový Zéland a Jižní Afrika velkými favority semifinále?

Pro mě stoprocentními favority nejsou, protože forma Anglie a Walesu vylezla nahoru. Myslím si, že teď o víkendu budou diváci koukat s otevřenou pusou, co oba evropské týmy dovedou. Čekám vyrovnané zápasy. Co se týče Walesu s Jižní Afrikou, ve čtvrtek na tréninku se zranili někteří hráči a budou tam velké šachy se sestavou. Jižní Afrika přišla o pravé křídlo Cheslina Kolbeho, je to pro ni velká ztráta. Walesu se zase zranil zadák Liam Williams. Těžko předvídat, co s tím provedou náhradníci.

Mohli by Angličané přerušit úžasnou sérii Nového Zélandu, který na MS od roku 2007 neprohrál v 18 zápasech za sebou?

Myslím si, že je Angličané nezastaví. Je to ovlivněné i tím, že jsem velký fanoušek All Blacks, ale podle mě Nový Zéland ne náhodou vyhrává nad Anglií v poslední době velmi často. Vždycky dokážou Anglii přehrát. Trenér Anglie Eddie Jones říkal, že jejich šancí je Nový Zéland k ničemu nepustit. Nejsem si jistý, jestli to ale jeho tým fyzicky zvládne. Poslední vzájemný zápas otočili All Blacks díky dvěma trestným kopům, vyhráli o bod, ale vůbec nedovolili Anglii ve druhé půli skórovat. Záleží na tom, jak budou fungovat obrany, a myslím si, že Nový Zéland má obranu daleko lepší.

Zároveň má výrazné individuality i ve hře dopředu. Proti Irsku ve čtvrtfinále zazářili Aaron Smith nebo Beauden Barrett.

All Blacks se soustředí hlavně na to, aby se Anglii vyrovnali v roji. Nechali na lavičce rváčka Sama Canea a dali tam Scotta Barretta, Beaudenova bráchu, který má o 25 kilo více (než bratr Beauden). Půjde do třetí řady, přitížili tomu. A myslím, že individuality Nového Zélandu jsou daleko lepší a rychlejší, i když také Anglie má své kvality na křídlech a vzadu.

Mají All Blacks díky své dominanci lehkou výhodu už na začátku utkání? Že soupeři chvilku trvá, než setřese respekt a nervozitu?

No, všechno jsou to zkušené týmy. Asi se to nedá říct. Už ani jejich haka neznamená v dnešní době něco navíc. Mezinárodní komise se dohodla, že po hace bude ještě minuta nebo minuta a půl volno, týmy si stoupnou do svých koleček a ještě se poradí. Nejde se hned do zápasu a energie z Novozélanďanů trochu vyprchá. Někdy zase haka motivuje soupeře více než samotné hráče, kteří ji vyvolávají.

Ale na letošním MS začátky zápasů Novozélanďanům vycházejí.

Mají to na tom založené. Nový Zéland je silný tým, který umí zápasy také otáčet, ale má svou hru založenou na ostrém startu. Soupeři na letošním MS proti nim zatím vůbec nestíhají.

Wales už na MS porazil Austrálii a Francii a bude bojovat o první finále ve své historii. Jak se vám líbí hra Velšanů?

Wales je dlouhodobě jeden z nejkvalitnějších týmů světa. V porovnání s ostatními semifinalisty má Wales navíc jen tři miliony obyvatel a dokáže vyprodukovat tolik hráčů světové extratřídy. Už jen z tohoto důvodu mu patří velká poklona. Velšané mají svou vnitřní sílu, jejich trenér Warren Gatland z Nového Zélandu má spoustu dobrých nápadů, už je vede deset let. Budou to chtít Jižní Africe co nejvíce znepříjemnit. Nejsou bez šance.

Čím to je, že tak malá země drží krok s ostatními velmocemi?

To je těžká otázka. Ani na Novém Zélandu nežije extra hodně lidí, ale má dobrou produkci hráčů. Zkrátka se tomu sportu věnují a mají k tomu cit. V Cardiffu mají Velšané ve středu starého města svůj svatostánek a jakmile hraje nároďák, všechno ve Walesu se zastaví. Všichni se tomu věnují, každý malý ragbista touží po tom, zahrát si v nároďáku, chce být vidět na stadionu. To je motor, který mladé hráče žene dopředu. Někdy mají problém doplnit pár úžasných individualit dalšími hráči, ale jejich srdce je opravdu obrovské. Viděl jsem pár zápasů, kdy na hřišti opravdu chcípali, aby uhráli dobrý výsledek, i když na to neměli.

Pro Jižní Afriku je nakonec příhodné, že potkala Nový Zéland hned v prvním zápase ve skupině a teď se mohou znovu potkat až ve finále nebo v boji o třetí místo.

A řekl bych, že si to Jihoafričané moc nepřejí. Jižní Afrika vyklepla All Blacks vloni v Rugby Championship (šampionát Jižní polokoule), měla v tom zápase docela výrazně navrch. Novozélanďané měli potom velkou bouři v týmu. Trenér byl naštvaný a hráči se káli, že tohle už se nikdy nesmí stát a že jim to vrátí i s úroky. Myslím si, že pokud na souboj Nového Zélandu s Jižní Afrikou ještě přijde, bude rozdíl daleko výraznější než v semifinále MS před čtyřmi lety, kdy All Blacks vyhráli pouze o dva body.

Vraťme se ještě ke čtvrtfinále. Co jste říkal na vyloučení Francouze Sébastiena Vahaamahiny za úder loktem? Tak neférový zákrok se v ragby na špičkové úrovni často nevidí.

Vzpomínám si, že na MS v roce 2011 dostal v semifinále červenou kartu velšský útočník Sam Warburton. Otočil Francouze hlavou dolů a nohama nahoru a Wales kvůli tomu nepostoupil dál. Vahaamahina si tu červenou kartu zasloužil, ale spíš mě mrzí, co se stalo po zápase. Rozhodčí Jaco Peyper se vyfotil s fanoušky a ragbyová unie ho do konce turnaje suspendovala. Podle mě to je hrozně podlé, úplná hloupost. Lidé v ragbyové komunitě fungují na společné bázi, rozhodčí nebo kapitáni jsou na stejné úrovni. Odpovídají tomu fotky, přátelské rozhovory. Na základě jedné fotky to unie otočí celé proti Jacovi? Hrubě se mi to nelíbilo.

Takže jste za fotkou s fanoušky nehledal nic hlubšího?

Ne, vůbec. Myslím, že chtěl udělat fanouškům radost. Bere se jako slavný rozhodčí, oni oslavovali vítězství a vyfotili se s ním. Když si třeba Jaromír Jágr zlomil na MS malíček, také to lidé na fotkách napodobovali a ve své podstatě to byla nadsázka a legrace. Francouzům se sice fotka Peypera s velšskými fanoušky nelíbila, ale Vahaamahina dal v zápase Aaronu Wainwrightovi nejdříve kravatu a potom loket do obličeje. Není o čem diskutovat, byl to zákrok na červenou kartu.

Jaký dojem na vás na MS udělali Japonci jako domácí tým?

Sleduju je více od minulého MS v Anglii, v Japonsku se udělalo spoustu práce. Věděl jsem, že trenér Jamie Joseph si tam přitáhne vysoké rojníky z Nového Zélandu, kteří dají japonské hře kumšt. Japonci zase zapojili svou rychlost a všechno se povedlo. Pracovali tři čtyři roky, aby doma udělali úspěch. Vyhráli skupinu, na Jižní Afriku už neměli. V prvním poločase stíhali, v druhém už ne. To je základní rozdíl mezi nejlepšími týmy a mužstvy druhého řádu.

Utkání Nového Zélandu proti Anglií začíná v sobotu v 10 hodin, semifinále mezi Walesem a Jižní Afrikou ve stejný čas v neděli. Sobotní duel můžete sledovat v online přenosu deníku Aktuálně, oba zápasy vysílá živě ČT Sport.