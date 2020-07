Letecká společnost Smartwings získala od státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) hodnocení, které je podmínkou pro získání úvěru se státní zárukou z programu COVID Plus. O úvěru teď bude firma, do které patří také ČSA, jednat s bankami. Napsaly to dnešní Lidové noviny (LN). Firma dříve uvedla, že k přežití po zastavení letecké dopravy během pandemie koronaviru potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr kolem dvou miliard korun.