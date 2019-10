Ragby se dramaticky mění, dokazuje to rekordní počet červených na MS. A je to dobře

Jen čtyři měsíce před začátkem probíhajícího šampionátu v Japonsku dostali ragbyoví rozhodčí nové instrukce, jak posuzovat fauly ve vzdušných soubojích. Výsledkem je šampionát, který je už na konci skupinové fáze z pohledu udělených vyloučení rekordní.

Podle bývalého anglického reprezentanta Matta Dawsona je tento trend správný, přestože po oznámení změny posuzování vzdušných soubojů se zvedla kritika, že změna není správně načasovaná, protože přichází jen chvíli před šampionátem.

"Naopak, podle mě načasování nemohlo být lepší," napsal ve sloupku pro BBC Dawson. Rozhodčí udělili už sedm červených karet, dosavadním rekordem za jeden šampionát byly jen čtyři, a to jsou teprve u konce základní skupiny.

Podle Dawsona tak bude ragby bezpečnějším sportem. "Ano, krátkodobě to bude mít mouchy, některé zápasy to asi ovlivní, ale na tyhle zápasy se dívají miliony lidí po celém světě. Máme šanci jim ukázat, jak to nedělat v případě vzdušných soubojů," myslí si.

V minulosti vedly vzdušné souboje a zásahy do hlavy nebo krku i ke komplikovaným zraněním. Při takových soubojích dochází k tvrdým nárazům a hráči si často ublíží i kvůli nekoordinovanému dopadu na trávník.

"Všichni viděli souboj Lavaniniho z Argentiny s anglickým kapitánem Farellem. Rameno přímo na hlavu. Podle nových instrukcí jasná červená karta," popsal incident ze 17. minuty zápasu mezi Anglií a Argentinou. "Až se o víkendu sejdou děti, trenéři a rozhodčí, uvidí, že se to nemá dělat," myslí si.

Změnu popisuje také na vlastní kariéře. Dawson ji ukončil v roce 2006 a éra z přelomu tisíciletí byla výrazně tvrdší než ta současná, právě i vlivem posuzování vzdušných soubojů. "Ta změna mohla přijít klidně už před deseti lety," dodává mistr světa z roku 2003.

"Dostával jsem často nakládačku, byla to jiná doba a lidi přemýšleli jinak. Byla to věc cti ustát náraz, otřepat se a pokračovat. Možná, že 90 % nyní udělovaných karet by tehdy vůbec nebylo. Z dnešního pohledu se to zdá až směšné," ohlíží se za nastavením během své kariéry