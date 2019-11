Anglie nedostala šanci. Ragbisté JAR slaví třetí titul mistrů světa

Na východě České republiky bude v neděli foukat silný vítr s nárazy kolem 70 kilometrů za hodinu. Slábnout by měl v noci na pondělí, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vítr by mohl lámat větve a komplikovat dopravu. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se na hřebeny.

Výstraha ČHMÚ před silným větrem s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 8:00 do pondělních 2:00 pro celý Moravskoslezský a Zlínský kraj a část Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Vítr může poškodit stromy a lesní porosty, může také způsobit menší škody na budovách. Meteorologové lidem doporučují zajistit okna a dveře, ale také zabezpečit skleníky či upevnit volně uložené předměty.