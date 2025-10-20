Ostatní sporty

"Jsem fakt dost rozbitej." Čech dal 271 kilometrů za den, hvězdu vyhodili kvůli stanu

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 19 minutami
Tři týdny po vítězství na legendárním Spartathlonu předvedl český ultramaratonec Radek Brunner další fenomenální výkon. Na mistrovství světa ve Francii zaběhl 271 kilometrů a 182 metrů za 24 hodin, čímž překonal absolutní české maximum a také světový rekord v kategorii nad 50 let.
Český běžec Radek Brunner na Spartathlonu
Český běžec Radek Brunner na Spartathlonu | Foto: Instagram Radka Brunnera

"Jsem fakt dost rozbitej," vzkázal padesátiletý Brunner po víkendovém závodě podle zpráv webu behej.com.

"Už před startem jsem věděl, že tohle bude moje poslední čtyřiadvacetihodinovka. A taky jsem věděl, že celý život toužím po rekordu. Takže mi už moc šancí nezbývalo," dodal.

Související

Češka dala La Manche i Catalinu. Bála se sežrání, kapitánovi ukázala prostředníček

Andrea Klementová, česká plavkyně

Brunner potvrdil výbornou formu, neboť ve Francii zaběhl rekord jen tři týdny poté, co v Řecku ovládl legendární závod Spartathlon.

Ultramaraton z Atén do Sparty o délce 246 kilometrů tehdy zvládl v čase 21:24:35. Běžel tedy rychlostí zhruba odpovídající tempu pěti minut a 13 vteřin na kilometr.

Na světovém šampionátu v městečku Albi na jihu Francie běžel Brunner jen o něco pomalejším tempem přibližně 5:20 na kilometr. 

Silniční závod startoval v sobotu v 10 hodin a běžci kroužili na 1,5 kilometru dlouhém okruhu v okolí stadionu v Albi.

Brunner obsadil mezi muži sedmé místo, vítězný Ukrajinec Andrij Tkačuk dosáhl za 24 hodin na 294 kilometrů a 346 metrů.

Celkově byl nejlepší Čech desátý, dostaly se před něj tři ženy včetně šestačtyřicetileté Britky Sarah Websterové, která výkonem 278 kilometrů a 622 metrů pokořila ženský světový rekord.

V týmovém součtu skončili čeští muži pátí, české ženy sedmnácté. Vyhráli Finové, respektive Britky.

Kuriózní důvod nepustil na start hvězdnou americkou běžkyni Camille Herronovou, která žádala reprezentační tým o oddělený stan, v němž by se mohla nerušeně připravovat.

Herronová se odkázala na své problémy s autismem a ADHD, ale americká výprava jí nevyhověla. Kvůli zdravotním potížím chyběl největší favorit Litevec Aleksandr Sorokin a velký Brunnerův soupeř ze Spartathlonu, Řek Fotis Zisimopulos, vzdal závod už v sobotu.

Související

Další bláznivý rekord Litevce. Dříve pil a kouřil, teď si užívá muka při běhu

Litevský ultramaratonec Aleksandr Sorokin

Brunner si svým výkonem splnil další životní sen, neboť na zmiňovaném zářijovém Spartathlonu zvítězil poprvé při svém desátém startu a po třech druhých místech.

Čech, který v prosinci oslaví 51. narozeniny, prodává zahradní techniku a běhání se věnuje ve volném čase.

Do světové špičky v ultramaratonech patří navzdory tomu, že se potýká s autoimunitní Bechtěrevovou chorobou, která postihuje především páteř.

"Dříve jsem kvůli té nemoci na běhání mohl zapomenout, prošel jsem si dnem. Vážím si toho, že teď běhat můžu, a nevím, jestli budu moct běhat ještě rok, pět let nebo do konce života," říkal Brunner v nedávném rozhovoru pro Radiožurnál.

Související

"Táto, občas brzdi." Výborná oživí slavný odkaz, ve střelbě se cítí líp než její idol

Denisa Výborná v dresu Střešovic
 
Mohlo by vás zajímat

Ledecká se pustila do MOV: Asi ty příběhy zas tak nechce. V záloze má akci "Belmondo"

Ledecká se pustila do MOV: Asi ty příběhy zas tak nechce. V záloze má akci "Belmondo"

Krpálek vybojoval v Mexiku stříbro, navázal tím na životní úspěch parťáka z týmu

Krpálek vybojoval v Mexiku stříbro, navázal tím na životní úspěch parťáka z týmu

Zprvu dostihy, výstavy, stánky a nakonec obří pivní haly. Oktoberfest měnila historie

Zprvu dostihy, výstavy, stánky a nakonec obří pivní haly. Oktoberfest měnila historie

"Táto, občas brzdi." Výborná oživí slavný odkaz, ve střelbě se cítí líp než její idol

"Táto, občas brzdi." Výborná oživí slavný odkaz, ve střelbě se cítí líp než její idol
Ostatní sporty sport Obsah běh mistrovství světa

Právě se děje

před 19 minutami
"Jsem fakt dost rozbitej." Čech dal 271 kilometrů za den, hvězdu vyhodili kvůli stanu
Ostatní sporty

"Jsem fakt dost rozbitej." Čech dal 271 kilometrů za den, hvězdu vyhodili kvůli stanu

Český ultramaratonec Radek Brunner další fenomenální výkon. Mezi světovou špičku patří navzdory vážné autoimunitní chorobě.
Aktualizováno před 24 minutami
Lavrov s Rubiem jednali o krocích k chystanému summitu Putina a Trumpa
Zahraničí

ŽIVĚ
Lavrov s Rubiem jednali o krocích k chystanému summitu Putina a Trumpa

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 28 minutami
Legenda o Ztracené kolonii Roanoke. Osud 115 lidí přitahuje čtyři staletí
Přehled
Magazín

Legenda o Ztracené kolonii Roanoke. Osud 115 lidí přitahuje čtyři staletí

Nové archeologické a klimatologické důkazy odhalují, co se nejpravděpodobněji stalo se Ztracenou kolonií Roanoke.
před 38 minutami
Na obloze září hned dvě komety. Český snímek jedné z nich ohromil NASA
Magazín

Na obloze září hned dvě komety. Český snímek jedné z nich ohromil NASA

Na podzimní obloze září hned dvě jasné komety – Lemmon a SWAN. První z nich se povedlo Petru Horálkovi zachytit tak, že jeho snímek ocenila i NASA.
Aktualizováno před 49 minutami
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu
Domácí

ŽIVĚ
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Politická šikana: Fiala tříská dveřmi a Babišovi jde jen o jedno, hodnotí komentátoři
29:03
Domácí

Politická šikana: Fiala tříská dveřmi a Babišovi jde jen o jedno, hodnotí komentátoři

Vláda ještě nevznikla, ale zásadní rozhodnutí už se připravují. Poslechněte si nejnovější díl Politické šikany.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vůbec první premiérka. Uzavřený pakt přibližuje Japonsko k historické chvíli
Zahraničí

Vůbec první premiérka. Uzavřený pakt přibližuje Japonsko k historické chvíli

Dosud vládní japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) se dohodla na vytvoření nové koaliční vlády s menší Stranou inovace (JIP).
Další zprávy