"Jsem fakt dost rozbitej." Čech dal 271 kilometrů za den, hvězdu vyhodili kvůli stanu

"Jsem fakt dost rozbitej," vzkázal padesátiletý Brunner po víkendovém závodě podle zpráv webu behej.com.
"Už před startem jsem věděl, že tohle bude moje poslední čtyřiadvacetihodinovka. A taky jsem věděl, že celý život toužím po rekordu. Takže mi už moc šancí nezbývalo," dodal.
Brunner potvrdil výbornou formu, neboť ve Francii zaběhl rekord jen tři týdny poté, co v Řecku ovládl legendární závod Spartathlon.
Ultramaraton z Atén do Sparty o délce 246 kilometrů tehdy zvládl v čase 21:24:35. Běžel tedy rychlostí zhruba odpovídající tempu pěti minut a 13 vteřin na kilometr.
Na světovém šampionátu v městečku Albi na jihu Francie běžel Brunner jen o něco pomalejším tempem přibližně 5:20 na kilometr.
Silniční závod startoval v sobotu v 10 hodin a běžci kroužili na 1,5 kilometru dlouhém okruhu v okolí stadionu v Albi.
Brunner obsadil mezi muži sedmé místo, vítězný Ukrajinec Andrij Tkačuk dosáhl za 24 hodin na 294 kilometrů a 346 metrů.
Celkově byl nejlepší Čech desátý, dostaly se před něj tři ženy včetně šestačtyřicetileté Britky Sarah Websterové, která výkonem 278 kilometrů a 622 metrů pokořila ženský světový rekord.
V týmovém součtu skončili čeští muži pátí, české ženy sedmnácté. Vyhráli Finové, respektive Britky.
Kuriózní důvod nepustil na start hvězdnou americkou běžkyni Camille Herronovou, která žádala reprezentační tým o oddělený stan, v němž by se mohla nerušeně připravovat.
Herronová se odkázala na své problémy s autismem a ADHD, ale americká výprava jí nevyhověla. Kvůli zdravotním potížím chyběl největší favorit Litevec Aleksandr Sorokin a velký Brunnerův soupeř ze Spartathlonu, Řek Fotis Zisimopulos, vzdal závod už v sobotu.
Brunner si svým výkonem splnil další životní sen, neboť na zmiňovaném zářijovém Spartathlonu zvítězil poprvé při svém desátém startu a po třech druhých místech.
Čech, který v prosinci oslaví 51. narozeniny, prodává zahradní techniku a běhání se věnuje ve volném čase.
Do světové špičky v ultramaratonech patří navzdory tomu, že se potýká s autoimunitní Bechtěrevovou chorobou, která postihuje především páteř.
"Dříve jsem kvůli té nemoci na běhání mohl zapomenout, prošel jsem si dnem. Vážím si toho, že teď běhat můžu, a nevím, jestli budu moct běhat ještě rok, pět let nebo do konce života," říkal Brunner v nedávném rozhovoru pro Radiožurnál.