Za národní tým už basketbalistka Kateřina Suchanová (za svobodna Elhotová) několik let nehraje a na svátek 17. listopadu se s reprezentační kariérou rozloučila vskutku originálně. Před zápasem svých nástupkyň proti Bulharsku zazpívala hymnu, šlo přitom o její první veřejné vystoupení. „Klepaly se mi ruce i nohy,“ líčí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Pro většinu fanoušků bylo velkým překvapením, když bývalá kapitánka národního týmu a vicemistryně světa z roku 2010 nakráčela na palubovku pražské Královky ve výrazných červených šatech a s mikrofonem.
„Mám ráda zpěv a hudbu obecně, tak jsem to chtěla zkusit,“ usmívá se Suchanová.
Češky pak Bulharsku podlehly 53:56 a v kvalifikaci o evropský šampionát se ocitly v kritické situaci, zato na adresu basketbalistky-zpěvačky se navalilo množství chvály.
Ve velkém rozhovoru mluví Suchanová také o vlastní kariéře, kterou coby trojnásobná maminka dohrává v Brandýse, o nepatřičné roli malého klubu v evropském poháru a po deseti letech se vrací ke zpovědi o domácím násilí, na niž bude navždy hrdá.
Co jste říkala na tolik pozitivních ohlasů po vašem provedení hymny? Čekala jste to?
Měla jsem očekávání jen sama od sebe, jestli to zvládnu a jestli to nebude propadák. V rámci svých časových možností jsem se na to nějak připravovala a nakonec jsem byla sama ze sebe překvapená. Byť jsem měla velkou trému a klepaly se mi ruce i nohy, tak ve chvíli, kdy jsem měla zazpívat, jsem ty tóny dala, jak jsem si přála.
Připravovala jste se s učitelem zpěvu. Už jste si výkon rozebrali?
S učitelem ještě ne, ale sama jsem si to pustila, abych slyšela zvuk jako takový. Řekla jsem si, že by to šlo ještě lépe. Byla jsem opravdu hodně svázaná trémou a mohlo by to být méně upjaté. Mohla bych se víc uvolnit.
Nicméně třeba podle komentářů na sociálních sítích se vaše vystoupení líbilo snad všem.
Já ty komentáře nečtu, protože ať je člověk v něčem, co dělá, sebelepší, tak se vždycky najdou lidi, kterým se to líbit nebude. Důležité je, aby si to člověk vyhodnotil sám pro sebe. Já jsem ráda, jak jsem to zvládla, protože to bylo moje první pěvecké vystoupení před nějakým publikem. Bylo to úplně něco jiného než hrát před lidmi basketbal. Sama před sebou jsem obstála.
Říkala jste, že vystoupení předcházela zhruba půlroční příprava. Jak ten nápad vůbec vznikl?
Byl to můj nápad. Chtěla jsem nějakým způsobem zakončit kariéru a úplně jsem to necítila na rozlučku v exhibičním zápase. Tohle mi přišlo jako hezký způsob. Mám ráda zpěv a hudbu jako takovou, chtěla jsem to zkusit. Začala jsem se připravovat s učitelem a napsala jsem Martinu Peterkovi, marketingovému řediteli basketbalové federace, jestli by to bylo možné.
Co vám řekl?
Na první schůzce se mě ptal, jestli zpívám, a když jsem mu řekla, že ne, tak trošku zamrzl. (smích) Říkala jsem mu, že začínám chodit k učiteli, který mi řekne, jestli to má vůbec smysl. A pak se pilovaly detaily.
Předtím jste se zpěvu speciálně nevěnovala?
Vůbec nikdy.
To jste měla teda pořádnou odvahu.
(smích) Takhle zpětně ano. V mojí hlavě to bylo tak, že dostanu mikrofon, přijdu v civilu, zazpívám hymnu a odejdu. Ale pak se to vyvrbilo celkově tak, ať to má nějakou úroveň a formu. „Pojď, ušijeme ti šaty, agentura tě natočí, udělá se malý dokument.“ Tohle je ještě v procesu, ale moc se na to těším. Budu mít krásnou památku.
Byl celý zážitek umocněný státním svátkem a výročím 37 let od sametové revoluce?
Stoprocentně. Za to jsem moc vděčná, že mi to bylo umožněno při téhle příležitosti. Nedokážu si představit silnější momenty v kontextu k naší republice. I ty nádherné šaty jsem chtěla ladit do národních barev.
Navíc to bylo přesně sedm let, kdy jste rozhodla zápas proti Rumunsku slavným košem v poslední vteřině. A také na Královce.
No jo, wow! Vidíte, vůbec jsem si neuvědomila, že to bylo taky 17. listopadu.
Hymnu jste prý vnímala speciálně už jako hráčka národního týmu. Jaké bylo slyšet ji před zápasem?
Je pro mě speciální hudbou i slovy. Zpívala jsem ji bez hudby, protože s ní by pro mě bylo těžké chytat se konkrétních tónů. Takhle jsem měla ve zpěvu větší volnost. A jinak ano, už jako hráčka jsem si pod tou vlajkou vždy zpívala slova a uvědomovala jsem si jejich krásu a nadčasovost. Když si člověk uvědomí tu krajinu z hymny, je to úžasné a silné. Pokaždé jsem z toho byla před zápasem rozněžněná a měla jsem co dělat, abych nezačala brečet.
Na první pěvecké vystoupení na veřejnosti to není nejlehčí píseň, ne?
Já jsem si ale vždycky říkala, že bych to zvládla. Spíš je to svazující v tom, že hymna už byla oficiálně zazpívaná tolikrát, že to lidé podle toho mohou hodnotit. Dá se tam udělat hodně chyb nebo i kudrlinek, kterými se to dá ozvláštnit. Ale za mě by se u hymny mělo držet základu, o což jsem se snažila.
Biatlonistka Gabriela Soukalová kdysi zpívala fanouškům v Novém Městě na Moravě, ale nebyla to hymna. To jste byla z českých sportovců snad první.
Tak to je hezké, mít takové prvenství. Jsem ráda, když můžu být v něčem výjimečná, tak tohle se mi asi povedlo. (úsměv)
Co další pěvecké výzvy?
Chtěla bych víc zpívat mezi lidmi, i třeba nějaké hravější písničky. Zatím se mi teoreticky rýsuje v dubnu zpěv na finále české ligy. Ještě to není napevno domluvené, ale tam bych si hymnu mohla zopakovat, snad ještě lépe.
Když jste mluvila o loučení s kariérou, myslela jste jen tu reprezentační? Nebo hrajete v 37 letech celkově poslední sezonu?
Tohle měla být tečka za reprezentací. Jestli hraju poslední sezonu, to zatím ještě nevím. Pořád se cítím tak, že bych hrát chtěla, ale tělo už mi dává najevo, že to nebude dlouho. Zatím nepřemýšlím tak daleko dopředu.
Pořád hrajete nejvyšší soutěž, s Brandýsem nad Labem jste dokonce v Eurocupu. Jaké je to angažmá?
V Eurocupu jsem odehrála jen nějakých deset minut, ta úroveň je oproti české lize samozřejmě úplně jinde… A celkově to angažmá beru tak, že by byla škoda, abych už nehrála. Myslím, že pořád tomu mám co dát, na druhou stranu je pro mě hodně těžké se na to soustředit z pohledu trénování. Tréninku už nemůžu dát, co bych chtěla, a projevuje se to v zápase. Je to jakási setrvačnost, se kterou hraju, zároveň z toho mám pořád radost. Nechávám to přirozeně plynout, a když budu mít pocit, že to nemá význam, že po té palubovce už jenom pajdám, tak nebudu chtít, aby se na mě pamatovalo tímhle způsobem. S předstihem si pak řeknu, že končím.
Jak těžké je zvládat basketbal se třemi dětmi?
Je to složitější i z pohledu regenerace a spánku. Všechno se vám to pak nabaluje jako sněhová koule, až člověk kolikrát odpadne a musí si říct, že je potřeba zpomalit.
Nakousli jsme Eurocup, což je po Eurolize druhá nejvyšší soutěž na kontinentu. V ní zatím jako klub sbíráte porážky a působí až trochu úsměvně, když jde hrát Brandýs proti Istanbulu. Je to střet jiných světů?
To stoprocentně. Nechci se pouštět do nějakých soudů a ptát se, proč tam Brandýs figuruje. Je to nějaký záměr pana trenéra, to nechci hodnotit, ale je evidentní, že když se prohrává o 40 bodů, tak možnost dosáhnout na vítězství je velmi daleko. Je na každém, aby si zhodnotil, jaký to má pro něj význam.
Myslíte, že měl klub účast odmítnout, i když si místo uhrál?
Je to otázka na klub a je to třeba i o tom nakoupit nějaké hráčky, aby byl tým schopný víc konkurovat. Zase záleží, koho si může dovolit. Pro klub je to sice otázka prestiže, když hrajete Eurocup, nicméně za mě je to na zvážení.
Může to něco dát mladým hráčkám, když vidí, jak daleko jsou soupeřky z větších evropských klubů?
Když jde hráčka do takového zápasu, měla by být schopná konkurovat. Nevím, jestli to má pro mladé hráčky ten kýžený efekt, chtělo by se to dopracovat k tomu později, víc se obehrát v české lize. Já to vidím z pohledu hráčky, která s USK Praha hrála Euroligu, a připadá mi, že s takovým rozdílem je to pro ty hráčky často spíš demotivující.
Váš starší syn Daniel nedávno oslavil desáté narozeniny a brzy to bude deset let, co projekt Bez frází zveřejnil váš příběh. V něm jste otevřeně popsala zkušenost s násilím ze strany partnera, který vás uhodil v osmém měsíci těhotenství. Cítíte dodnes, jak ten příběh rezonuje?
Nevzpomínám na to už příliš často, v životě jsem se za tu dobu někam posunula. Samozřejmě je to věc, kterou si člověk nese s sebou a nikdy ji nezapomene. Že bych to ale brala silněji v tom kontextu, že je to deset let, tak to ani ne.
Spíš jsem to myslel tak, že lidé si ten příběh stále pamatují, i teď po hymně to někteří na sociálních sítích připomínali. Je to pro vás pořád určitá zpětná vazba?
Je to jedna z věcí, proč jsem strašně ráda, že jsem s tím šla ven. Mohlo to někoho inspirovat, pomoct mu v jeho tíživé situaci. A pro mě to byl ohromně očistný zážitek. To byl i záměr, protože čím víc jsem o tom mluvila, o to lépe jsem se cítila. Bylo to něco, co jsem v životě překonala a na co můžu být hrdá.
Měla jste za tu dobu i konkrétní reakce lidí, které jste ovlivnila?
Obecně nedělám věci proto, abych se někomu zalíbila, ale měla jsem nějaké zprávy od žen, které podobné věci zažily. Nebo zažily násilí obecně v rodině. Řekly mi, že jim můj příběh pomohl, takže za to jsem nesmírně ráda. Bohužel domácí násilí je něco, co tady bude pořád. Nepřeju nikomu, aby to zažíval, ale pokud se to stane, ten článek s příběhem tady bude pořád, aby si z toho mohl někdo něco vzít.
Změnilo vám jeho sdílení život?
Hlavně to pro mě mělo ten očistný rozměr a teď je to určitá trvalá hodnota. I můj syn si to bude moct přečíst černé na bílém, jak jsem to řekla, když to tehdy bylo čerstvé. Nikdy mu v tom nebudu lhát.
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