Putin se o dopingový skandál nezajímá, posteskl si šéf ruské agentury

Šéf Ruské antidopingové agentury (RUSADA) Jurij Ganus v rozhovoru pro německý rozhlas kritizoval prezidenta Vladimira Putina. Hlava státu se podle něj nedostatečně angažuje v řešení dopingového skandálu v Rusku.

Putin se teprve minulý týden vyjádřil k důvěryhodnosti RUSADA. "Velmi aktivně spolupracujeme se Světovou antidopingovou agenturou (WADA). Požadavky WADA jsme v plném rozsahu splnili," řekl prezident na sportovní konferenci v Nižním Novgorodu.

Ganus si ale myslí, že vyřešení dopingového skandálu nevěnuje dostatečnou pozornost. "Je velká škoda, že naši nejvyšší představitelé nezaměřují svou koncentraci na současnou situaci s dopingem v Rusku," prohlásil.

Znovu připomněl rozsáhlou manipulaci s daty z moskevské laboratoře, která ruská strana poskytla komisařům WADA. "Když se ke mně ty dokumenty dostaly, byl jsem v šoku. Počet a rozsah těch úprav je neuvěřitelný," poznamenal. Neví ale, kdo konkrétně informace upravoval. Putin podle něj ale nevěděl, že WADA dostala částečně zfalšovaná data.

Ruská strana musela vysvětlovat nesoulad mezi poskytnutými daty a informacemi z téže databáze, které WADA poskytl jeden ze svědků v říjnu 2017. Komise WADA situaci zhodnotí a předá doporučení výkonnému výboru, který bude záležitost projednávat 4. listopadu v Polsku.

Už dříve Ganus řekl, že za manipulaci s daty očekává tvrdý trest pro ruský sport. Mohl by se dotknout i účasti Rusů na olympijských hrách 2020 v Tokiu. Už v Riu 2016 nemohli v ruských barvách závodit atleti, na zimní olympiádě 2018 v Pchjongčchangu mohli startovat jen schválení ruští sportovci pod neutrální vlajkou. "Krize potrvá ještě několik let. Musíme radikálně změnit rozhodování a metody, které náš sport přivedly do nejhlubší krize v historii," doplnil Ganus.