Půlmaraton v Ústí vyhráli Pfeiffer a Piasecká

Nejlepšími Čechy byli Vít Pavlišta a Tereza Hrochová, kteří osadili shodně deváté místo.

Devátý ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem, závod oceněný zlatou známkou IAAF a devátá akce letošní RunCzech sezony, přinesl nečekané výsledky. Stylem start cíl jej ovládl Němec Hendrik Pfeiffer v novém evropském rekordu závodu 1:03:17. V ženské kategorii zvítězila Britka Jess Piasecki v nejrychlejším ženském čase EuroHeroes 1:11:34. Nejlepším Čechem se stal Vít Pavlišta, mezi českými ženami kralovala Tereza Hrochová.



S Pfeifferem se tolik nepočítalo, ale na trati ukázal svou kvalitu jako žolík závodu. Chvíli po startu se však odpoutal od všech a sólo během se stal nejpřekvapivějším šampionem závodu. Navíc dosáhl na výborný čas, kterým vymazal předchozí evropské maximum závodu 1:04:06 Ukrajince Dmytro Lashyna. Německý atlet si zároveň o 43 vteřin vylepšil osobní maximum.



"Závod byl pro mě vážně těžký, protože nakonec na trati úřadovalo horko. První polovina se mi běžela velmi dobře, druhá půlka už byla více z kopce a do kopce. Jenže už od desátého kilometru jsem věděl, že běžím na svůj osobní rekord," těšilo šestadvacetiletého běžce.



Na Pfeiffera absolutně nikdo nestačil. Útok na evropský rekord závodu původně plánovala očekávaná hlavní hvězda Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem, Polák Marcin Chabowski. Ten doběhl na druhém místě v čase 1:03:49, když před cílovou rovinkou přesprintoval Romana Romanenka (1:03:51).



V ženském závodu došlo k obrovskému překvapení. Po startu sice běžela malá skupinka závodnic, ale na patnáctém kilometru spolu zůstaly už jen Jess Piasecki a Daria Mykhailova. Piasecki urvala vítězství pro sebe v životním čase 1:11:34 a o dvě vteřiny si také zlepšila osobní rekord. "Ten čas je skvělý, i když jsem chtěla trochu rychleji. Byla jsem soustředěná hlavně na soupeření s Dariou. Závěr závodu byl každopádně docela těžký. Byl to dobrý výkon, protože se připravuji na maraton ve Frankfurtu," řekla vítězka.



O několik metrů v cíli porazila druhou Dariu Mykhailovou, která má však díky času 1:11:36 dvojnásobnou radost. Jednak si v Ústí o devět vteřin vylepšila osobní rekord, ale především na poslední chvíli tímto skvělým časem vyhrála v sérii EuroHeroes Challenge. Naprosto nečekaně tak sesadila z trůnu Moldavanku Lilii Fisikovici, která měla na trati problémy a nakonec se po trápení dostala do finiše jako šestá (1:14:06).



Mezi domácími muži dominoval Vít Pavlišta. Čtyřiatřicetiletý liberecký závodník dlouho běžel výborně i na hranici osobního rekordu. Jenže v druhé půli závodu přišlo náhlé zpomalení a naděje na pokoření jeho nejlepšího času se rozplynuly. Přesto suverénně zvítězil (1:06:57) a doběhl si pro solidní celkové deváté místo. "Dneska nebyl můj den. Částečně za to mohlo horko, částečně i žaludeční potíže," uvedl Pavlišta. Druhý skončil v Ústí nad Labem českobudějovický David Vaš (1:08:40) a třetí byl brněnský Jan Kohut za čas 1:10:31.



Na cílovou rovinku si pro vítězství mezi českými běžkyněmi doběhla dominantním způsobem plzeňská Tereza Hrochová v čase 1:17:11 a v cíli byla ohromně šťastná, i když sebekritická.

"Moc dobře jsem si nerozvrhla síly a přepálila jsem to. Zahraniční soupeřky byly vážně dobré. Běžela jsem teprve čtvrtý půlmaraton v životě, takže nemám tuto trať naběhanou," uvedla v cíli ještě zadýchaná Tereza Hrochová. O dvě minuty později dokončila půlmaraton Hana Homolková z Nového Města na Moravě, která si vybojovala druhé místo mezi domácí elitou a o dvě vteřiny vylepšený osobní čas na 1:18:26. Třetí skončila legendární tuzemská vytrvalkyně Ivana Sekyrová (1:22:35).



Ve městě se jel tradičně také Spolechemie Český pohár v handbike a Mistrovství ČR juniorů v handbike. Celkově vyhrál Václav Antal z Blade Custom klubu před druhým v pořadí Miroslavem Šulcem zastupujícího Handbike ČR. Pro třetí místo si dojel Tomáš Mošnička z TM Paracycling Teamu. Ženský závod ovládla závodnice Handbike Team Slovakia Anna Oroszová.



Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se zúčastnilo 3 529 běžců. Na 2 556 rodičů a dětí absolvovalo také dm rodinný běh. Sezonu RunCzech závodů v Česku uzavře druhý ročník trailového a nádherného závodu Mattoni Liberec Nature Run, který se uskuteční 5. října. Poslední zastávkou pak bude italský závod Sorrento Positano naplánovaný na 1. prosince. Pořadatelé připravili Ultramarathon na 54 kilometrů, kratší variantou běhu na útesech a nedaleko pláží je potom Panoramica na 27 kilometrů.

Ústecký půlmaraton, muži: 1. Pfeiffer (Něm.) 1:03:17, 2. Chabowski (Pol.) 1:03:49, 3. Romaněnko (Ukr.) 1:03:51, …9. Pavlišta 1:06:57, 11. Vaš 1:08:40, 13. Kohut (všichni ČR) 1:10:31. Ženy: 1. Piasecká (Brit.) 1:11:34, 2. Michajlovová 1:11:36, 3. Skrypaková (obě Ukr.) 1:11:41, …9. Hrochová 1:17:11, 10. Homolková 1:18:26, 11. Sekyrová (všechny ČR) 1:22:35.