Pulkrábek vypadl na ME judistů v prvním kole

David Pulkrábek na mistrovství Evropy skončil už v prvním kole, v němž byl nad jeho síly Turek Ahmet Sahin Kabu.

Varšava - Judista David Pulkrábek vypadl na mistrovství Evropy ve Varšavě hned v prvním kole váhové kategorie do 60 kilogramů. Nestačil na světovou pětatřicítku Turka Ahmeta Sahina Kabu, který zápas ukončil deset vteřin před koncem škrcením a vyhrál na ipon.

Třiadvacetiletý Pulkrábek se v úvodu nedokázal prosadit v boji o úchop a brzy prohrával na dvě wazari. Pak se ale začal prosazovat, sám soupeře jednou hodil na wazari a tlačil se za vyrovnáním.

Jenže Turek měl rozražený ret a musel se nechat dvakrát ošetřit. To připravilo českého reprezentanta o tlak a při závěrečné zoufalé snaze zariskoval, čehož Kaba využil k rozhodujícímu útoku.

"Od začátku jsem věděl, že Turek na tom bude silově velmi dobře. Začátek byl špatný, chytal mě svrchu a já se nemohl dostat k jeho límci. Takhle mě sevřel a dvakrát jsem hloupě upadl," popsal Pulkrábek pro ČTK a Radiožurnál.

"Nevím, jak moc byl zraněný, ale nechal se dvakrát ošetřovat. Já si říkal, že bych ho mohl ke konci uválcovat, ale jak se zápas zastavoval, tak mu to nahrávalo do karet. Pak už nebylo zbytí, chtěl jsem zariskovat a hodit ho. Jenže mě zamáčknul, chytnul do škrcení a ukončil tak zápas," dodal český judista.

Podle reprezentačního trenéra Petra Laciny navíc Pulkrábkovi uškodili rozhodčí. "To druhé wazari Turka rozhodně nebylo. Takže by to bylo vyrovnané a Turek by měl dva tresty, takže kdyby šli do prodloužení, tak to mohlo být zajímavé. Ale sudí to tam bohužel připsali," litoval Lacina.

Pulkrábek tak nevyhrál ani při třetím startu na evropském šampionátu. Předchozí dva byly už v letech 2013 a 2014, nyní se vrátil mezi elitu po delší pauze.

"V minulé olympijské kvalifikaci byl českou jedničkou v této váze Pavel Petřikov, a tak dal David přednost škole, což mělo logiku. Nyní se vrací a věřím, že by mohl zabojovat o účast na olympijských hrách v Tokiu. Judisticky na to rozhodně má," věří Lacina.

"Procházel jsem těžkým obdobím. Problémy byly doma i ve škole a vracet se na vrcholovou úroveň bylo těžké. Jsem rád, že jsem se kvalifikoval na Evropu. Cítil jsem se fajn, i když jsem prohrál. Výsledek je špatný, z toho jsem zklamaný, ale jinak mám dobrý pocit. Každý den není posvícení," řekl Pulkrábek.

Velkým povzbuzením pro něj byla bronzová medaile na březnovém Evropském poháru v Katovicích. "Ten bronz byl pro mě balzám na duši. Medaile mi udělala velkou radost a ukázala mi, že v sobě ještě něco mám. Po psychické stránce mi pomohl," dodal zlatý medailista z letní olympiády mládeže v roce 2010.

