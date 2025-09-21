Další rekord Kratochvílové padl. Keňanka na osmistovce smetla favoritky

Šestadvacetiletá Odiraová nepatřila mezi favoritky. Jejím největším úspěchem bylo dosud stříbro z loňského mistrovství Afriky.
V cílové rovince se ale přehnala i přes olympijskou šampionku Keely Hodgkinsonovou a doběhla si pro titul. Ke stříbru se o setinu před slavnější britskou krajanku Hodgkinsonovou protlačila v osobním rekordu 1:54,90 Georgia Hunterová-Bellová.
Kratochvílová tak na tomto mistrovství světa přišla už o druhý rekord šampionátu.
V běhu na 400 metrů ji o něj připravila Sydney McLaughlinová-Levroneová, která se výkonem 47,78 přiblížila na osmnáct setin sekundy světovému rekordu Marity Kochové z bývalé NDR.
Výškařka Michaela Hrubá zdolala ve finále 188 centimetrů na první pokus, ale na další výšce 193 třikrát neuspěla. Skončila na děleném dvanáctém místě.
Mistrem světa v běhu na 5000 metrů mezi muži se stal Američan Cole Hocker. Obhájce zlata Nor Jakob Ingebrigtsen byl po zranění desátý.
Štafetu čtvrtkařů ovládla v Tokiu reprezentace Botswany, mezi ženami se radovaly Američanky. Ty zvítězily také ve štafetě na 4×100 metrů. Melissa Jeffersonová-Woodenová má v Tokiu třetí zlato.
Soutěž desetibojařů opanoval Němec Leo Neugebauer. Vilém Stráský obsadil jedenácté místo, Ondřej Kopecký byl bez výkonu v tyči patnáctý.