Ostatní sporty

Další rekord Kratochvílové padl. Keňanka na osmistovce smetla favoritky

ČTK ČTK
Aktualizováno před 4 minutami
Mistryní světa v běhu na 800 metrů se překvapivě stala Keňanka Lilian Odiraová. Výkonem 1:54,62 připravila Jarmilu Kratochvílovou o rekord šampionátu. Výkon české legendy z Helsinek 1983 předčila o šest setin sekundy, za jejím světovým rekordem ještě o 1,34 setin sekundy zaostala.
Lilian Odiraová se zlatou medailí z běhu na 800 metrů na MS v Tokiu 2025
Lilian Odiraová vítězí v běhu na 800 metrů na MS v Tokiu 2025
Michaela Hrubá ve finále výškařek na MS v Tokiu 2025
Vítězná štafeta Botswaňanů na 4x400 metrů na MS v Tokiu 2025
Vítězná štafeta Američanek na 4x400 metrů na MS v Tokiu 2025 Zobrazit 9 fotografií

Šestadvacetiletá Odiraová nepatřila mezi favoritky. Jejím největším úspěchem bylo dosud stříbro z loňského mistrovství Afriky.

V cílové rovince se ale přehnala i přes olympijskou šampionku Keely Hodgkinsonovou a doběhla si pro titul. Ke stříbru se o setinu před slavnější britskou krajanku Hodgkinsonovou protlačila v osobním rekordu 1:54,90 Georgia Hunterová-Bellová.

Související

Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

Japan Athletics Worlds

Kratochvílová tak na tomto mistrovství světa přišla už o druhý rekord šampionátu.

V běhu na 400 metrů ji o něj připravila Sydney McLaughlinová-Levroneová, která se výkonem 47,78 přiblížila na osmnáct setin sekundy světovému rekordu Marity Kochové z bývalé NDR.

Výškařka Michaela Hrubá zdolala ve finále 188 centimetrů na první pokus, ale na další výšce 193 třikrát neuspěla. Skončila na děleném dvanáctém místě.

Mistrem světa v běhu na 5000 metrů mezi muži se stal Američan Cole Hocker. Obhájce zlata Nor Jakob Ingebrigtsen byl po zranění desátý.

Štafetu čtvrtkařů ovládla v Tokiu reprezentace Botswany, mezi ženami se radovaly Američanky. Ty zvítězily také ve štafetě na 4×100 metrů. Melissa Jeffersonová-Woodenová má v Tokiu třetí zlato.

Soutěž desetibojařů opanoval Němec Leo Neugebauer. Vilém Stráský obsadil jedenácté místo, Ondřej Kopecký byl bez výkonu v tyči patnáctý.

 
Mohlo by vás zajímat

Český biatlon smutní. Člen týmu reprezentace zemřel ve věku 19 let

Český biatlon smutní. Člen týmu reprezentace zemřel ve věku 19 let

Dotace dostane spíš mistr ve cvrnkání holubů, zní od nadšenců, jimž jde o pohyb dětí

Dotace dostane spíš mistr ve cvrnkání holubů, zní od nadšenců, jimž jde o pohyb dětí

Pogačar a spol. v džungli tisíců kopců. Rwanda kola miluje, i tak ji viní ze zneužití

Pogačar a spol. v džungli tisíců kopců. Rwanda kola miluje, i tak ji viní ze zneužití

"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín
Ostatní sporty sport Obsah Atletika běh skok vysoký Michaela Hrubá MS v atletice mistrovství světa Jarmila Kratochvílová desetiboj běh na 400 metrů štafeta hod diskem sprint 100 metrů sprint

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Další rekord Kratochvílové padl. Keňanka na osmistovce smetla favoritky
Ostatní sporty

Další rekord Kratochvílové padl. Keňanka na osmistovce smetla favoritky

Keňanka Lilian Odiraová připravila výkonem 1:54,62 Jarmilu Kratochvílovou o rekord šampionátu z roku 1983.
před 5 minutami
Izrael zaznamenal dvě rakety vypálené z Pásma Gazy, jednu sestřelil
Zahraničí

Izrael zaznamenal dvě rakety vypálené z Pásma Gazy, jednu sestřelil

Jedna raketa byla sestřelena, druhá dopadla na neobydlené území.
před 29 minutami
Milovník vojenské historie měl doma samopaly i trhavinu, hrozí mu osm let vězení
Domácí

Milovník vojenské historie měl doma samopaly i trhavinu, hrozí mu osm let vězení

Zbraně přechovával bez zbrojního průkazu v rodinném domě v Břeclavi.
před 33 minutami
Při střelbě na svatbě v americkém country clubu zemřel člověk, další jsou zranění
Zahraničí

Při střelbě na svatbě v americkém country clubu zemřel člověk, další jsou zranění

Ozbrojený muž začal střílet v country klubu ve městě Nashua v americkém státě New Hampshire
Aktualizováno před 1 hodinou
Siniaková se vrátí na trůn. S Krejčíkovou získaly v Soulu osmnáctý společný titul
2:34
Tenis

Siniaková se vrátí na trůn. S Krejčíkovou získaly v Soulu osmnáctý společný titul

Poprvé od loňské olympiády obnovily deblovou spolupráci a hned Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou vyhrály turnaj v Soulu.
před 1 hodinou
Český biatlon smutní. Člen týmu reprezentace zemřel ve věku 19 let
Ostatní sporty

Český biatlon smutní. Člen týmu reprezentace zemřel ve věku 19 let

Jan Vaňha byl členem servisního týmu české reprezentace a chtěl se stát také trenérem. "Honza biatlonem žil," uvedl svaz k jeho úmrtí.
před 1 hodinou
Vysočina: Nikdo z politiků sem nejezdí, Bartoš tu byl jak pouťová atrakce
Domácí

Vysočina: Nikdo z politiků sem nejezdí, Bartoš tu byl jak pouťová atrakce

Vysočina má vysoký počet malých obcí, polovina má méně než 200 obyvatel. Politici tak zde musí vyrazit přímo za lidmi ještě více než jinde.
Další zprávy