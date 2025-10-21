Puklá helma i otevřená rána, pak zmizela. Otec Dahlmeierové popsal hledání těla dcery

Ta informace prolétla mediálním prostorem záhy, kdy přišlo potvrzení, že jednatřicetiletá horolezkyně nepřežila sesuv kamení na Laila Peak.
"Laura si výslovně nepřála, aby kdokoli riskoval život při případném vyzvedávání jejího těla," zněla oficiální zpráva jejího managementu.
Její rodiče ale přesto chtěli, aby se ostatky dostaly zpátky do Německa, a tak to záchranný tým přesto zkoušel ještě během září. Ovšem marně.
"Věděli jsme, že je na místě, kudy mohou procházet i jiné expedice. Nepřáli jsme si, aby na Lauřino tělo narazil někdo, kdo pořídí a zveřejní nějaké fotografie. Proto jsme tlačili na její nalezení hned, jak to podmínky dovolí," uvedl pro Der Spiegel otec Andreas Dahlmeier.
Německý deník pak na základě výpovědí svědků přesně popsal, co se v osudnou chvíli 28. července nadšené horolezkyni přihodilo.
Dahlmeierová se pokoušela o vrchol vysoký 6069 metrů s parťačkou Marinou Kraussovou. Pár set metrů pod nejvyšším bodem se začaly horšit podmínky a ze skály se drolilo kamení. Obě horolezkyně se tedy rozhodly pro ústup.
Kraussová slaňovala první, byla 15 metrů pod někdejší vítězkou Světového poháru, když se utrhl masivní kus skály. "Viděla jsem, jak velký kámen trefil Lauru do hlavy a hodil s ní o stěnu," popisovala německá lezkyně už na tiskové konferenci ihned po návratu.
Parťačka Dahlmeierové navzdory velkému nebezpečí další laviny kamení vylezla zpátky a viděla, že její kamarádka má rozbitou helmu a otevřené zranění hlavy. Sáhla tedy do jejího batohu a pomocí radiové vysílačky volala o pomoc.
"Od té chvíle už se nehýbala a nekomunikovala," popsala Kraussová.
Pokusila se sice spustit bezvládnou Dahlmeierovou po laně dolů, ale bylo to nad její síly, sama se tedy dostala do bezpečí a udala polohu pro záchranáře.
O pár dní později vrtulník potvrdil nález těla bez známek života a tím i smrt bývalé biatlonové královny. Neustálé sesuvy kamení ale znemožňovaly, aby se někdo z horolezců dostal na místo.
O více než měsíc později se o to pokusila výprava Thomase Hubera. Znovu se vydali do Karákóramu a na pomoc si vzali i drony.
"Pokud bychom Lauru našli, vyrazili bychom pro ni nahoru. Na původním místě ale nebyla. Prohledali jsme i sráz pod ní, kam se mohlo tělo zřítit, ale zřejmě se dostalo někam do skalních puklin, nebo je pohřbené pod nánosem sesunutého kamení," prohlásil Huber.
I rodina Dahlmeierové tedy považuje smrt dcery za uzavřenou kapitolu. "Je to jasné, Laura zůstává na hoře, není šance ji odtud dostat. Je pohřbená na krásném místě," dodal otec Andreas.