Pudilová končí v UFC, Dvořákův start byl potvrzen

Chtěla bych Vám všem poděkovat za podporu, kterou mi zachováváte i po tom, co mi nebyla prodloužena smlouva v UFC, moc si toho vážím! 🙂 V současné době jednáme s několika zahraničními organizacemi o mém dalším působení. O všem Vás budu informovat. #mma #mmalife ##mmafans #hayashi #goldfingers_prague #syntech #czechrepublic🇨🇿 #czechfighters💪 #newstart