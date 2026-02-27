Přeskočit na obsah
Benative
27. 2. Alexandr
Sport

První sjezd po olympijských hrách: Ledecká udržela desítku

ČTK

Ester Ledecká skončila v prvním závodě po ZOH desátá ve sjezdu na SP v Soldeu. Zvítězila Corinne Suterová před Ninou Ortliebovou a Sofií Goggiaovou.

Andorra World Cup Alpine Skiing
Ester Ledecká při sjezdu SP v AndořeFoto: CTK
Připravujeme podrobnosti…

Kráter Sinila na Diengské plošině, dnes klidná vodní hladina, v roce 1979 zdroj smrtícího oxidu uhličitého. Těžký plyn se po erupci tiše rozlil do okolních údolí a připravil o život 149 lidí. Fotografie vznikla před rokem 2017.
Tichá smrt z Diengu: den, kdy mírná erupce zabila 149 lidí neviditelným plynem

Byla to erupce, kterou by většina vulkanologů přešla mávnutím ruky. Žádná vytékající láva, žádné hroutící se hory. Přesto 20. února 1979 na Jávě rozpoutala sopka Sinila peklo. Zemřelo 149 lidí, aniž by spatřili jediný plamen. Zabil je „neviditelný vrah“ – bezbarvý plyn, který se tiše plazil údolím jako řeka a bral život každému, kdo mu stál v cestě.

Valeria Bruni Tadeschiová ve filmu L'Attachement, který vypráví o ženě, jež naváže zvláštní vztah s mladým synem svého ovdovělého souseda.
Film L'Attachement režisérky Tardieuové získal francouzského Césara

Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek "L'Attachement" režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním večerním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tak tři z celkových osmi nominací.

