5. 3. Kazimír
Sport

Průšvih v Krkonoších. Soupeřku Maděrové srazil opilý lyžař, přivodil jí vážná zranění

ČTK

Snowboardistku Malenu Zamfirovovou ve Špindlerově Mlýně, kde se připravovala na Světový pohár, srazil lyžař. Šestnáctiletá Bulharka při úterní kolizi, na kterou upozornila Česká televize, utrpěla vážná zranění.

Paralelní obří slalom snowboardistek, ilustrační foto
Paralelní obří slalom snowboardistek, ilustrační fotoFoto: REUTERS
Podle informací Bulharského lyžařského svazu do ní v dojezdové části sjezdovky zezadu najel opilý lyžař, který se nekontrolovaně řítil z kopce.

Česká televize uvedla, že se nehoda stala v úterý na dojezdu černé sjezdovky Na Pláních, tedy mimo oficiální tréninky závodu, které v tu dobu probíhaly na svahu Stoh.

Bulharská federace upřesnila, že to bylo v prostoru nedaleko nástupu na vlek, kde byla i spousta turistů včetně dětí.

Pro zraněnou Zamfirovovou okamžitě přiletěl vrtulník, který ji převezl do nemocnice v Hradci Králové.

"V důsledku srážky Malena utrpěla několik zlomenin. Lékaři v České republice provedli několik akutních operací, aby stabilizovali její stav," uvedl bulharský svaz. Podle zasahující horské služby mimo jiné utrpěla zlomeninu stehna a otřes mozku.

Zamfirovová patří k největším nadějím alpského snowboardingu. Už v minulé sezoně debutovala ve Světovém poháru a má na kontě tři umístění na stupních vítězů včetně třetího místa z nedělního závodu v polské Krynici.

V aktuálním ročníku Světového poháru je v celkovém pořadí paralelních disciplín na 10. místě. Stejnou příčku obsadila na nedávných olympijských hrách.

Ve Špindlerově Mlýně se pojede závod Světového poháru v sobotu a na startu domácího podniku bude i čerstvá olympijská vítězka Zuzana Maděrová.

