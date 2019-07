"Prosím, nech mě to ukončit." Kouč marně žádal boxera, aby směl zastavit smrtící duel

před 2 hodinami

Maxim Dadašev odmítl úpěnlivé prosby svého trenéra, aby mu dovolil vzdát zápas se Subrielem Matíasem z Portorika. Osmadvacetiletý ruský boxer včera na následky zranění z duelu zemřel.

Dadašev zkolaboval po pátečním zápase profesionální organizace IBF ve váze do 63,5 kg v americkém Oxon Hill, v němž utrpěl první porážku v profesionální kariéře. V úterý na následky zranění zemřel.

Ruský boxer utržil od soupeře řadu tvrdých ran. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž je jasně slyšet, jak ho trenér James McGirt žádá, aby mu dovolil ukončit souboj.

"Zastavím ten zápas. Maxi, já ho stopnu. Dostáváš moc ran," říká McGirt svému bojovníkovi v rohu během přestávky mezi koly.

Dadašev však jen odmítavě kroutí hlavou.

"Prosím, Maxi, prosím… Nech mě to udělat. Prosím, prosím, dostáváš moc zásahů," nepřestává McGirt naléhat. "Když to neudělám já, udělají to oni. Rozumíš? Rozhodčí to udělá," tvrdí kouč.

Dadašev to však odmítne znovu…

Když však bývalý juniorský mistr světa inkasoval další tvrdé údery, hodil McGirt v posledním kole přece jen ručník do ringu.

Ale už bylo pozdě.

Ruský fighter podstoupil kvůli krvácení do mozku dvouhodinovou operaci, nakonec se ho ale zachránit nepodařilo. "Srdce nevydrželo," uvedl boxerův tým.

Ani McGirt se ještě ze šoku nevzpamatoval. "Moje mysl je teď jako splašená. Pořád se mi honí hlavou, co jsem měl udělat jinak," přiznal zkušený kouč v rozhovoru pro televizní stanici ESPN a prozradil, že před duelem nic nesvědčilo tomu, že by měl skončit tragédií.

"V tréninku udělal všechno správně, žádný problém, nic. Vypadal OK, byl připravený. Ale tohle je sport, který děláme. Někdy stačí jedna rána…"