Propalestinští aktivisté rozpoutali zuřivý chaos, etapu Vuelty nepustili do cíle

Organizátoři rozhodli o neutralizaci etapy kvůli bezpečnosti jezdců poté, co cílový prostor v baskické metropoli zaplnily stovky demonstrantů s palestinskými vlajkami. Lidé se tlačili k bariérám a někteří pronikli až na silnici.
Zhruba 20 kilometrů před cílem tak pořadatelé vydali prohlášení, že etapa skončí o tři kilometry dříve, kde se také budou počítat body do celkového pořadí.
Hoy, manifestantes vascos han paralizado la Vuelta a su paso por Bilbao para denunciar el genocidio que está perpetrando Israel con el pueblo de Palestina. Muy grandes. pic.twitter.com/IoAAZmrN7H— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 3, 2025
V původně 157,4 km dlouhé etapě se startem a cílem v Bilbau čekalo na jezdce sedm horských prémií 2. a 3. kategorie. Do předčasného konce etapy bojovali v čele hlavní favorité na celkové prvenství a virtuálním cílem projeli společně Vingegaard s Britem Tomem Pidcockem s několikasekundovým náskokem před svými rivaly.
"Je to ostuda. Už při prvním průjezdu cílem jsme viděli, co se tam děje. Ale policie odvedla dobrou práci," řekl v televizním rozhovoru Vingegaard. "Můj syn má dnes narozeniny, chtěl jsem vyhrát pro něj. Jsem kvůli tomu docela zklamaný," dodal.
Dnešní incident nebyl na letošní Vueltě první. Demonstranti se soustředí především na tým Israel-Premier Tech s českým cyklistou Janem Hirtem, jemuž se pokoušeli minulý týden zablokovat cestu v časovce družstev. V úterý zase způsobili chaos, kvůli němuž jeden z cyklistů upadl.