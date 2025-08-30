Propadák na EuroBasketu. Češi prohráli i potřetí, proti Estonsku neměli nárok

Nejlepším střelcem týmu byl se 14 body Jan Zídek. Za Estonce zazářil Kristian Kullamäe s 16 body, sedmi asistencemi a sedmi doskoky.
Další duel v základní skupině A čeká svěřence trenéra Diega Ocampa v pondělí od 20:15 SELČ proti vysoce favorizovanému Srbsku.
"V zápase jsme měli o 18 útoků méně než soupeř a pak je velmi těžké být konkurenceschopný a udržet se v utkání. Estonci za první poločas ztratili jediný míč. Nebyla to tedy otázka úspěšnosti střelby, kterou jsme měli lepší, ale toho, že soupeř střílel mnohem víc šestek a také měl víc útoků k dispozici," řekl Ocampo na tiskové konferenci po utkání.
Češi se v Riga Areně před hledištěm zaplněným estonskými fanoušky za první čtyři minuty a 25 sekund prosadili jen jednou ze hry po koši Jaromíra Bohačíka, k tomu dal jednu šestku Ondřej Sehnal a soupeř unikl do vedení 8:3.
Ocampův výběr stáhl manko a po Bohačíkově trojce se přiblížili na dva body. Estonci potom odskočili na 20:14, ale trefou Martina Peterky z perimetru a košem Tomáše Kyzlinka, který byl podle videa změněn z tříbodového na dvoubodový, zkorigovali stav.
Na přelomu první a druhé čtvrtiny Estonci zaznamenali šňůru 7:0, potom se postaral o osm českých bodů za sebou Krejčí a snížil na 27:29. Další šestibodovou sérii týmu kouče Heika Rannuly sice zastavil trojkou Jan Zídek, ale na druhé straně stejně odpověděl Kaspar Treier a náskok Estonska opět narůstal.
Od Bohačíkovy trojky na 34:40 ovládl závěrečnou pasáž před přestávkou soupeř v poměru 14:2 a bouřící estonští fanoušci slavili poločasové vedení 54:36.
Na startu třetí čtvrtiny na koš Sandera Raiesteho odpověděl Richard Bálint, ale křeč českého týmu pokračovala. Estonci dali dalších devět bodů v řadě, než se prosadil pod košem Peterka.
Soupeř na palubovce kraloval a dostal se do vedení až o 29 bodů. Skóre zkorigovali Hruban s Martinem Svobodou, kteří dali po třech bodech a natáhli šestibodovou sérii.
"Jako kouč musíte být připraven na vše, nesmíte působit na tým špatnou řečí těla a musíte mu dál dávat pokyny do hry. V tu chvíli musíte zapomenout na ten stav a snažit se hráčům pomoct, aby se dál soustředili na to, co mají dělat. Myslím, že to jsme dělali dobře a hráči byli schopní se trochu dostat zpět. Pro mě není totéž prohrát o 14 a o 30 bodů," podotkl Ocampo.
Závěrečnou čtvrtinu sice načal jednou úspěšnou šestkou Treier, ale další pasáž ovládli Češi 12:3 a stáhli manko na 15 bodů. Osm českých bodů za sebou si připsal Zídek, který tuto vydařenější část utkání odstartoval dvěma trojkami.
Zápas uzavřel Peterka, který si stejně jako Zídek polepšil na tři trojky v zápase a zmírnil porážku. Estonci naopak před 8190 diváky poprvé na turnaji slavili po nezdarech se Srbskem (64:98) a s domácím Lotyšskem (70:72).
"Zápas jsme sice dobře začali, ale klíčová fáze pak nastala mezi 15. a 20. minutou, kde jsme neměli žádný faul nebo jsme fauly nepoužívali dobře, nedokázali jsme zastavovat soupeře ve hře jeden na jednoho a příliš jsme ztráceli, takže jsme se dostali ze hry," uvedl Ocampo.
"A až do čtvrté čtvrtiny jsme se do zápasu nedostali zpět. Jediná věc, kterou lze ocenit, je, že jsme bojovali až do konce, ale s problémy, které jsme měli, bylo těžké zůstat ve hře," podotkl.
Jeho tým podlehl na úvod ve středu Portugalsku (50:62) a v pátek prohrál po zlepšeném výkonu se silným Tureckem (78:92).
"V některých zápasech hrajeme pod tlakem a v nervozitě. Musíme pracovat na odstranění tohoto limitu, ale na to je třeba čas, nejde to hned. Zaprvé musíme mít zkušenost s takovými zápasy, musíme si je prožít, protože bez toho je to složité. Někteří to tu už zažili, ale většina ne," dodal Ocampo.
Mistrovství Evropy basketbalistů:
Skupina A (Riga):
Česko - Estonsko 75:89 (19:23, 36:54, 54:77)
Sestava a body Česka: Zídek 14, Krejčí 10, J. Bohačík 7, Kříž 2, Sehnal 1 - Peterka 13, Martin Svoboda 9, Hruban 7, Kyzlink 5, Bálint 4, Křivánek 3, Kejval.
Nejvíce bodů Estonska: Kullamäe 16, Drell 15, Jöesaar, Konontšuk, Treier po 10. Fauly: 26:25. Trestné hody: 23/18 - 29/23. Trojky: 9:4. Doskoky: 34:43.
Lotyšsko - Srbsko 80:84 (18:22, 38:42, 56:67),
Turecko - Portugalsko 95:64 (22:13, 51:27, 73:37).
Tabulka:
|1.
|Turecko
|3
|3
|0
|280:205
|6
|2.
|Srbsko
|3
|3
|0
|262:213
|6
|3.
|Lotyšsko
|3
|1
|2
|225:247
|4
|4.
|Estonsko
|3
|1
|2
|223:245
|4
|5.
|Portugalsko
|3
|1
|2
|185:225
|4
|6.
|Česko
|3
|0
|3
|203:243
|3