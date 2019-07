Prokletí Andělů? Ve 27 letech záhadně zemřel další nadhazovač Los Angeles

před 1 hodinou

Svět baseballu se probírá ze šoku. V pouhých 27 letech nečekaně zemřel Tyler Skaggs, nadhazovač týmu Los Angeles Angels.

Skaggsovo tělo bylo nalezeno bez známek života v pondělí v hotelovém pokoji v texaském Southlake. Policie podle prvních informací nenašla žádné viditelné stopy násilí, příčina smrti zatím nebyla zjištěna.

K tragédii došlo jen dva dny poté, co Skaggs odehrál zápas proti Oaklandu. Po něm odcestoval s týmem do Texasu, kde měl nastoupit k dalšímu klání proti místním Rangers. Jen několik hodin před smrtí umístil rodák z Kalifornie na svůj Instagram fotku, kde před odletem pózuje se spoluhráči v kovbojských oděvech a kloboucích.

Skaggsův poslední příspěvek na Instagramu:

O pár hodin později potvrdili Los Angeles Angels na sociálních sítích Skaggsovo úmrtí. "S velkým zármutkem oznamujeme, že Tyler Skaggs zemřel dnes ráno v Texasu. Tyler byl a navždy bude významnou součástí rodiny Angels. Naše myšlenky a modlitby jsou v tuto zdrcující chvíli s jeho ženou Carli a celou jeho rodinou," stojí v prohlášení.

Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV — Los Angeles Angels (@Angels) July 1, 2019

Skaggsovo skon přišel deset let poté, co tragicky zemřel jiný nadhazovač Los Angeles Angels. V dubnu 2009 zahynul při autonehodě teprve dvaadvacetiletý Nick Adenhart. Stalo se tak jen den poté, co premiérově v kariéře odehrál zápas v MLS jako první nadhazovač…

Adenhart cestoval s přáteli ve voze Mitsubishi Eclipse, když je smetla dodávka, jež projela křižovatkou na červenou a řídil ji muž pod vlivem alkoholu a drog a bez řidičského oprávnění.

Mitsubishi po střetu narazilo do telegrafního sloupu, jeho řidička a další pasažér na místě zemřeli. Adenhart podlehl těžkým zraněním po převozu do nemocnice. Řidič dodávky byl odsouzen do vězení na 51 let.