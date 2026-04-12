12. 4. Julius
Reklama
Reklama
Procházkovy naděje na titul v UFC utnul knockout, souboji přihlížel i Trump

ČTK

Český MMA bojovník Jiří Procházka neuspěl před očima amerického prezidenta Donalda Trumpa v titulovém zápase organizace UFC v polotěžké váze.

Jiří Procházka během souboje s Carlosem Ulbergem
Jiří Procházka během souboje s Carlosem UlbergemFoto: Profimedia
Reklama

Carlos Ulberg z Nového Zélandu jej po úderu levým hákem knokautoval v prvním kole. Rozhodčí duel v Miami ukončil v čase 3:45.

Procházka přitom do svého čtvrtého titulového zápasu v kariéře dobře vstoupil.

Ulberg měl problémy s levou nohou, na kterou nemohl došlápnout, poté ale rodák z Hostěradic na Znojemsku inkasoval tvrdý úder, skončil na zemi a rozhodčí zápas po dalších úderech novozélandského bojovníka zastavil.

Americký president Donald Trump a šéf UFC Hunter Campbell sladují zápas Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem
Americký president Donald Trump a šéf UFC Hunter Campbell sladují zápas Jiřího Procházky s Carlosem UlbergemFoto: CTK

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
U.S.-Iran peace talks in Islamabad

Ve hře je mír a levná ropa. Devět hodin tvrdého jednání mezi USA a Íránem

Americká a íránská delegace se setkaly v pákistánském Islámábádu k prvním přímým jednáním obou zemí na tak vysoké úrovni od islámské revoluce v roce 1979. Detaily zatím nejsou známy, obě strany ale potvrdily, že se jednalo dlouho a intenzivně – devět a půl hodiny. Je svět na dohled dohodě, která nás zbaví přízraku globální recese? Odpověď nabídnou na debatě aktualne.cz tři experti.

Ukrajinské námořní síly.

"Spojené státy se mají co učit," tvrdí vnuk slavného generála po návštěvě Ukrajiny

Generál George S. Patton, vrchní velitel americké armády během druhé světové války, osvobodil podstatnou část Evropy. Jeho vnuk a dokumentarista Benjamin Patton natáčel v březnu o dronovém průmyslu na Ukrajině. Tamní stav armády i odhodlání lidí ho učarovaly. Ukrajina zahájila revoluční novou éru vedení války ve vzduchu, na moři i na zemi, napsal Patton pro deník The Kyiv Independent.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama