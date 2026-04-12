Procházkovy naděje na titul v UFC utnul knockout, souboji přihlížel i Trump

Český MMA bojovník Jiří Procházka neuspěl před očima amerického prezidenta Donalda Trumpa v titulovém zápase organizace UFC v polotěžké váze.
Carlos Ulberg z Nového Zélandu jej po úderu levým hákem knokautoval v prvním kole. Rozhodčí duel v Miami ukončil v čase 3:45.
Procházka přitom do svého čtvrtého titulového zápasu v kariéře dobře vstoupil.
Ulberg měl problémy s levou nohou, na kterou nemohl došlápnout, poté ale rodák z Hostěradic na Znojemsku inkasoval tvrdý úder, skončil na zemi a rozhodčí zápas po dalších úderech novozélandského bojovníka zastavil.
