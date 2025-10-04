Procházka se svlékl před Joe Roganem. Zírání slavného moderátora baví sítě

Před duelem v Las Vegas dorazil Procházka na ceremoniál, svlékl se do spodního prádla a poté vstoupil na pódium. Za ním v tu chvíli stál slavný moderátor Joe Rogan.
Autor jednoho z nejpopulárnějších podcastů světa při tom zůstal jako opařený a jen zíral, co český fighter všechno sundá. Nakonec se přece jen vzpamatoval a moment zakončil smíchem.
"Smál se, protože Procházka neměl žádný důvod svlékat se až do spodního prádla. Není tam žádná váha, jen pódium," vysvětloval jeden z diskutujících na sociální síti X.
Joe Rogan Liked What He Saw 😆 LET’S GO FOR THAT @jiri_bjp ⚡️🌪️⚡️ #UFC320 pic.twitter.com/vFaCP3sWcK— The Schmo (@TheSchmo312) October 4, 2025
Právě Procházka se stal v lednu letošního roku prvním Čechem v podcastu Joea Rogana.
Během dvouhodinového rozhovoru s legendárním moderátorem a komikem probral vše týkající se MMA, tréninkových metod, zákulisí bojových sportů i svého osobního života.
Dvaatřicetiletý český bijec před nedělním kláním navážil 93,44 kilogramu, čímž díky půlkilové toleranci splnil limit pro polotěžkou váhu.
Procházka se představí už v osmém utkání elitní soutěže UFC. Bilanci má pozitivní: 5 vítězství a 2 porážky, obě s Brazilcem Alexem Pereirou. V žebříčku jeho váhové divize mu patří třetí příčka, Rountree je pátý.
Duel by měl začít přibližně v 5 hodin ráno středoevropského času.