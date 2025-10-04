Ostatní sporty

Procházka se svlékl před Joe Roganem. Zírání slavného moderátora baví sítě

před 1 hodinou
Při ceremoniálu před nedělním zápasem českého bojovníka Jiřího Procházky proti Američanovi Khalilovi Rountreemu Jr. došlo ke komické situaci, kterou zachytily kamery. Virální materiál potom rezonoval na sociálních sítích.
Jiří Procházka
Jiří Procházka
Jiří Procházka
Jiří Procházka
Jiří Procházka Zobrazit 10 fotografií

Před duelem v Las Vegas dorazil Procházka na ceremoniál, svlékl se do spodního prádla a poté vstoupil na pódium. Za ním v tu chvíli stál slavný moderátor Joe Rogan.

Autor jednoho z nejpopulárnějších podcastů světa při tom zůstal jako opařený a jen zíral, co český fighter všechno sundá. Nakonec se přece jen vzpamatoval a moment zakončil smíchem.

"Smál se, protože Procházka neměl žádný důvod svlékat se až do spodního prádla. Není tam žádná váha, jen pódium," vysvětloval jeden z diskutujících na sociální síti X.

Právě Procházka se stal v lednu letošního roku prvním Čechem v podcastu Joea Rogana.

Během dvouhodinového rozhovoru s legendárním moderátorem a komikem probral vše týkající se MMA, tréninkových metod, zákulisí bojových sportů i svého osobního života. 

Dvaatřicetiletý český bijec před nedělním kláním navážil 93,44 kilogramu, čímž díky půlkilové toleranci splnil limit pro polotěžkou váhu. 

Procházka se představí už v osmém utkání elitní soutěže UFC. Bilanci má pozitivní: 5 vítězství a 2 porážky, obě s Brazilcem Alexem Pereirou. V žebříčku jeho váhové divize mu patří třetí příčka, Rountree je pátý.

Duel by měl začít přibližně v 5 hodin ráno středoevropského času.

