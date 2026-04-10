Procházka, naprostý unikát. V Miami se kolem milovaného Čecha rozjel podivný cirkus

Jiří Procházka zase a znovu pobláznil Ameriku. Kolem českého bojovníka se v Miami před nedělním titulovým zápasem proti Novozélanďanovi Carlosi Ulbergovi strhl hotový cirkus plný silných, dojemných okamžiků i vyložených absurdit. Procházkův status globální sportovní hvězdy dostal razítko ještě před duelem.
Při sledování všech více či méně bizarních mimosportovních povinností, které musel Jiří Procházka absolvovat během týdne před samotnou bitvou v kleci, se nabízí logická otázka:
Je vůbec možné něco takového zvládnout, zachovat si zdravý rozum a udržet soustředění na samotný sportovní výkon?
Pokud to někdo může dokázat, je to právě rodák z Hostěradic.
V posledních letech Procházka ukazuje, že náročnou roli jedné z nejvýraznějších osobností současného smíšeného bojového umění dokáže ustát s grácií.
Ať se kolem něj strhává sebevětší blázinec, zachovává si autenticitu, nebojí se být svůj. Je spontánní mimo klec i v ní, kde jeho leckdy chaotický styl boje generuje nadstandardní zájem publika. Hlavně z těchto důvodů jeho věhlas zejména ve Spojených státech nadále roste.
Američané mu rádi odpouštějí i častá nedokonalá vyjádření v angličtině. I svými chybami totiž Procházka královsky baví.
„Z marketingového pohledu je Jirka naprostý unikát a srovnání s ním snese maximálně David Pastrňák,“ uvedl pro Aktuálně.cz Jan Schöppel, marketingový ředitel internetové televize Telly, která s Procházkou spolupracuje už více než pět let.
„Rozdíl je ale v tom, že zatímco u hokeje nebo u lyžování v případě Ester Ledecké jde o tradiční národní sporty, Jirka dokáže v Česku prakticky sám udržovat masový zájem o MMA,“ podotkl Schöppel.
„Jeho marketingová hodnota neustále roste díky tomu, že se dlouhodobě drží na špičce momentálně asi nejatraktivnější divize UFC. K tomu přidejme kombinaci globálního dosahu a neuvěřitelné loajality jeho komunity. Zatímco fanoušek hokeje sleduje tým, fanoušek Jirky sleduje jeho cestu a také filozofii. Baví ho sledovat, jak se šlehá kopřivami, jak medituje ve sněhu a podobně. To z něj dělá silnější prodejní magnet, než jakým jsou hvězdy v týmových sportech. Pro nás je v podstatě synonymem pro prémiový sportovní obsah,“ vysvětlil marketingový ředitel.
Procházkova komunita už dávno není ryze česká. Jeho aktuální americká mise to jen dokazuje.
Na čtvrteční tiskové konferenci, kam přišel ve stylovém červeném obleku, měl obrovskou podporu. Zatímco po jeho odpovědích publikum jásalo, Ulberg se musel smířit s neustálým bučením.
„Vůbec mě to nepřekvapuje, protože Jiří je oblíbenec fanoušků a má za sebou několik velmi dobrých zápasů,“ pousmál se pětatřicetiletý bijec.
Procházka v Miami střídal jeden výstup na sociálních sítích za druhým. Točil videa, na kterých komentoval internetové tvůrce, kteří se ho více či méně úspěšně snaží imitovat.
S populární moderátorkou UFC Ninou Dramaovou se zavřel v kleci a předváděl na ní svou techniku škrcení. Před kamerami i emotivně rozbaloval dárkový balíček pro svou dceru, která má na svět přijít každým dnem. Plyšový pás pro šampiona UFC ho vyloženě dojal.
Pustil se také do křížku s kontroverzním zápasníkem a bývalým hráčem NFL Joshem Hokitem, který na Procházku během mediálního dne agresivně vystartoval.
Hokit začal na českého bojovníka pokřikovat a snažil se vyvolat konflikt, přičemž hrozil specifickou zbraní. „Rozsekám tě tímhle světelným mečem,“ halekal na Procházku. Do jaké míry šlo jen o další show pro kamery, se lze jen dohadovat.
Tak jako tak vyšel Procházka z bizarní chvilky znovu za kladného hrdinu. Uvedl, že neví, kdo Hokit je, a vyjádřil se obecně k nadmíře podobně nesmyslných aktivit.
„Musíme začít víc sledovat, co je v tomto světě pravdivé a co je cenné. Věnujeme spoustu pozornosti nesmyslům, takže je potřeba rozlišovat, čemu ji dávat, aby naše životy byly kvalitní, a ne jen plné zbytečností. Platí to ve všem,“ vysvětlil třiatřicetiletý exšampion polotěžké váhy UFC.
Procházku čeká v noci na neděli středoevropského času už čtvrtý titulový zápas v elitní organizaci UFC. Uspěl pouze v jednom ze tří předešlých pokusů, titul získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Poté dvakrát podlehl jeho krajanovi Alexi Pereirovi.
„Před čtyřmi lety jsem poprvé vyhrál titul. Tentokrát budu mnohem lepší, rychlejší, silnější. Nejlepší bojovník na světě. Vyhraju zápas a získám titul,“ řekl Procházka odhodlaně na tiskovce.
Ulberg v současnosti drží sérii devíti výher v řadě, s bojovníkem Procházkova kalibru se ale dosud nesetkal. Půjde o jeho premiérový titulový duel.
„Čekal jsem na to dlouho. Byl jsem připravený, že to může trvat, ale vždy to byl můj cíl. A teď jsem připravený. Procházka je nepředvídatelný. Je to hodně chaotický bojovník. Ale to, co dělá, mu funguje. Je na mně, abych tomu udělal přítrž,“ podotkl Novozélanďan.
