"Myslím, že mu právě vypadl zub." Svět sportu řeší bizarní incident českého šipkaře

Nejen svými přesnými trefami na sebe dokáží upozornit čeští šipkaři. Ti včera postoupili do druhého kola World Cup of Darts, přičemž klíčový duel s Indií uzavřel rozhodujícím doublem 20 Petr Křivka. Účast mezi nejlepší šestnáctkou oslavil tak divoce, že mu při tom vypadl bílý předmět z úst. Britští komentátoři měli hned jasno: Byl to zub!

Křivka rozhodně nedržel emoce na uzdě, když zpečetil vítězství 4:2 a poslal Česko jako vítěze skupiny J do vyřazovacích bojů. Otočil se a hlasitě zařval, přitom mu však cosi bílého vypadlo z úst. 147. hráč světa musel nechat své soupeře čekat o chvíli déle na obvyklé pozápasové potřesení rukou, než předmět zvedl z podlahy a strčil ho do kapsy. Komentátor televize Sky Sports Dan Dawson měl hned jasno a neobvyklý incident doprovodil jednou z nejobskurnějších replik šipkařské historie. "Petr Křivka slaví tak vehementně, že si myslím, že mu právě vypadl jeden zub." Video ze závěru české bitvy se okamžitě stalo virálním. "Na tomto turnaji vás nic nepřekvapí, je to naprosto šílené," podivoval se jeden z uživatelů na sociální síti X. Ti další začali okamžitě zkoumat, zda Křivka skutečně přišel o zub a dokonce dumali nad tím, jak se předmět odrazil od země. Záhadu se později pokusil vysvětlit sám Křivka. Podle něj byla skutečnost mnohem prozaičtější - při divoké oslavě podlehl gravitačním silám obyčejný kus žvýkačky. "Nebojte se, zuby mám všechny, byla to žvejkačka," vysvětloval ve videu, které sdílela facebooková stránka PDC CZ/SK Fan Club.