Přiznání Rusů je první krok. Ale že by o dopingu nevěděl ministr sportu, je iluze, tvrdí expert

před 35 minutami

Praha - "Přiznání je prvním krokem k tomu, aby se Rusům časem vrátil určitý kredit," řekl v krátkém rozhovoru pro deník Aktuálně.cz Jan Chlumský z Antidopingového výboru České republiky. Ten zároveň silně pochybuje o tom, že by o organizovaném dopingu nejvyšší státní představitelé Ruska nevěděli.

Ruská strana dnes poprvé přiznala existenci organizovaného dopingu mezi roky 2011 a 2015. Co tomuto obratu v celé kauze říkáte?

Vnímám to jednoznačně jako kladný moment. Tedy pokud je to přiznání myšlené upřímně. Jedině takhle vede cesta k důvěryhodnému návratu Ruska mezi kultivované antidopingové země.

Výkonná ředitelka národní antidopingové agentury RUSADA Anna Anceliovičová ovšem prohlásila, že o celém spiknutí - jak organizovaný doping nazvala - nevěděli nejvyšší představitelé země v čele s prezidentem Vladimirem Putinem. Jak si překládáte tohle tvrzení?

Je to trochu šalamounsky řečeno. Na jednu stranu říká, že do toho nebyli zapleteni, na druhou stranu uvádí, že doping organizovalo ministerstvo sportu. Přijde mi tedy iluzorní, že by ministr sportu Vitalij Mutko o ničem nevěděl. No a nad ním už je jen Putin.

Nejedná se tedy o další polopravdu či lež z ruské strany?

Já netuším, jestli ta vyjádření nejsou nějakým způsobem mediálně zkreslená. Ale rozhodně si neumím představit, že by to ministerstvo celé organizovalo bez vědomí svého ministra. Tomu věřit nelze.

Přiznání Rusů se obecně vnímá jako snaha co nejrychleji vrátit jejich sportovce do mezinárodních soutěží. Nicméně nemůže jim to naopak přitížit, když vezmeme v potaz, že delší dobu popírali, že by o čemkoli organizovaném věděli?

Myslím si, že ne. Protože, kdo se tomu tématu aspoň trochu věnoval, snažil se mu porozumět a používal selský rozum, tak jim to prostě nemohl věřit. Takže nejde o nic, co by jim nějak přitížilo, protože už to všichni věděli. Tohle přiznání je především krokem dopředu. Lze to vnímat jako začátek přerodu. Bude ale záležet, jak Rusové zareagují dál.

V čem by měl ten přerod podle vás spočívat?

Oni potřebují vrátit kredit. Potřebují, aby se jim začalo zase věřit, že chtějí ten systém celý důkladně opravit. Musí se přiznat, pojmenovat viníky a odstranit je nadobro z těch struktur. A najít nové lidi samozřejmě, což nebude jednoduché. Musejí změnit myšlení spousty lidí a to je práce na dlouhé roky.

Proč se Rusové nepřiznali už dřív, aby celý proces nápravy urychlili?

To je otázka. Svůj díl zodpovědnosti na tom má i Mezinárodní olympijský výbor, který povolil start ruských sportovců na olympiádě v Riu. Pokud by je tam nepustil, vše by se urychlilo. Takhle se celá věc pořád protahuje. Jistě, je tam hodně čistých sportovců, nedopovali všichni Rusové. Ale i ti na to teď doplácejí a budou doplácet. Protože ty sankce budou tvrdé, zřejmě proti celému ruskému sportu.

To už se dostáváme k hypotetickému trestu. Vy jste byl před olympiádou v Riu pro vyloučení Ruska, jaký trest byste navrhoval teď?

To mi nepřísluší navrhovat. Ale trest na olympijské hry měl být pro celý systém. Aby se tam věci daly zase do normálních kolejí. Konkrétní osoby zmíněné ve zprávě McLarenovy komise se pak mohly trestat zpětně. Myslím si, že teď může být ve hře vyloučení Ruska ze zimní olympiády v Jižní Koreji. Mezinárodní olympijský výbor může začít sekat hlavy doleva doprava.

Asi samozřejmostí by měl být zákaz pořádat v Rusku vrcholné sportovní akce. Souhlasíte?

Jistě. Minimálně roční zákaz pořádání soutěží by tam měl být. Je ale jasné, že třeba pořádání Mistrovství světa ve fotbale v Rusku v roce 2018 už těžko někdo zvrátí.

autor: Aleš Vávra | před 35 minutami

