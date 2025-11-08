Ostatní sporty

"Připomínalo to zdechlinu." Holeček s Grohem po nepříjemném objevu stoupají na Čo Oju

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 4 hodinami
Je to hodně riskantní podnik, sami o svém plánu mluví jako o "expedici katastrofa". Čeští horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh se brodí metrovými nánosy sněhu. Jejich stany v základním táboře nevydržely nápor sněhu, přesto podle posledních zpráv stoupají k vrcholu šesté nejvyšší hory světa Čo Oju.
Expedice Marka Holečka - ilustrační foto
Expedice Marka Holečka - ilustrační foto | Foto: Marek Holeček

Už minulý týden zahnalo oba české horolezce do údolí počasí. Dokonce si kvůli mizerným podmínkám na Tyrkysové bohyni, jak se šesté nejvyšší hoře světa přezdívá, odložili zpáteční podmínky.

Bez platného pokusu o zdolání Čo Oju obtížnou jihovýchodní stěnou se nechtějí vrátit.

V týdnu se tedy vydali k základnímu táboru, aby zjistili, co přívaly sněhu z posledních dnů udělaly s jejich vybavením.   

"Každý krok dělám s nejistotou. Buď se udržím na zmrzlém povrchu, nebo se propadnu až po stehno. Mnohdy se však stalo, že jsem zalítl oběma nohama do díry, která neměla konce. Mrskal jsem se v ní jak kapr v síti a hledal, jak z ní ven. Ráďa mi utekl, protože je o ždibec lehčí než já. Nabral jsem neuvěřitelné zpoždění a Ráďa už začal mít strach, kde se toulám," líčil výpravu přes satelitní telefon na své facebookové stránce padesátiletý Holeček.

V přívalech sněhu se nakonec povedlo české dvojici najít stany, které si před útokem na vrchol předpřipravili. Objevili je pod záplavou těžkého sněhu.

Ze čtyř původních stanů se dobrodruhům povedlo seskládat dva funkční. Poté si prošlapali šestikilometrovou cestu ke stěně, kterou se chtějí vydat k vrcholu. 

"Přivítala nás zlomená stanová tyčka, trčící ze sněhu, jako prst kostlivce, hlásící se, tady jsem. Pod sněhovým půlmetrovým příkrovem jsme našli celý náš lezecký matroš. Naděje dostala nový impuls. Stěna nad hlavou, těch více než dva a půl kilometru vypadá monumentálně a oproti zasněženému ledovci ve skvělé lezecké podmínce," popsal Holeček.

Po dni volna a načerpání sil se dvojice vydala vzhůru. O víkendu by mělo být jasné, zda jim jejich plán jihovýchodní cestou vyšel. 

"Zprávy budou od teď již jen kusé, abych šetřil baterky. Takže kdo bude mít chvilku času a chuť, věnujte nám myšlenku, nebo držte jen palec. Páč se to určitě v následujících dnech bude hodit," napsal v posledním vzkazu ze čtvrtka na pátek Holeček.

 
