Příliš dlouhá cesta a ještě bez zavazadel. Japonský skokan se zasekl v ostřelované Dubaji

Japonskému skokanovi na lyžích Renu Nikaidovi se plánovaná krátká pauza po úspěšném vystoupení na olympijských hrách protáhla na neurčito.
Trojnásobný medailista z Predazza uvázl při návratu z domova do Evropy na letišti v Dubaji, které bylo kvůli bojům v oblasti po útoku USA a Izraele na Írán uzavřeno.
Přišel tak o start na víkendovém Světovém poháru v Bad Mitterndorfu a zatím není jasné, kdy se mu z Blízkého východu podaří odjet.
"Konečně mám pokoj," napsal čtyřiadvacetiletý Nikaido v sobotu večer na svůj instagramový účet poté, co mohl opustit letiště a ubytoval se v hotelu.
Jeho putování do Evropy začalo už v polovině týdne, kdy už dokonce na letišti v Tokiu seděl v letadle. Let byl ale kvůli technickému problému zrušen a kvůli zákazu nočních letů na letišti Narita musel Nikaido cestu odložit a změnit rezervaci letenek.
Nová trasa přes Dubaj se mu ale vymstila a jako nejmenší problém se nakonec ukázalo to, že mu nedorazila zavazadla.
