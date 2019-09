Přijede házenkářská "Barcelona". Most je mezi evropskou elitou, nic moc ale nevydělá

před 3 hodinami

Házenkářky Mostu slaví postup do Ligy mistryň | Foto: ČTK

Házenkářky Baníku Most si jako první český tým zahrají Ligu mistryň. V kvalifikačním turnaji dokonale využily domácí prostředí a po sobotní výhře nad Gran Canarií dnes zdolaly turecký celek Kastamonu Belediyesi 35:33.

V základní skupině prestižní klubové soutěže se utkají s vítězkami tří posledních ročníků Ligy mistryň z Györu, za něž hraje česká reprezentantka Jana Knedlíková, slovinským Krimem a švédským Sävehofem.

Úvod finálového zápasu patřil tureckým házenkářkám, které po šesti minutách vedly 5:1. Ještě do přestávky si svěřenkyně trenéra Jiřího Tancoše zajistily sedmibrankový náskok, ale Turkyně po změně stran snížily na rozdíl dvou branek. V dramatickém závěru tři minuty před koncem Eva Bezpalcová chytila sedmičku, už třetí v zápase, a české mistryně už vítězství nepustily.

Střelecky se nejvíc dařilo Dominice Zachové, která zatížila konto soupeřek sedmi brankami, šestkrát se trefila Michaela Borovská a čtyřikrát Slovenka Katarína Kostelná.

"Byl to vyrovnaný zápas, ale postupně začaly protihráčkám ubývat síly, protože hrály stále ve stejné sestavě a my zvýšily náskok. Ve druhém poločase jsme měly hodně technických chyb a toho soupeř využil. Naštěstí jsme se dokázaly ještě vzpamatovat a dotáhnout to k výhře," zhodnotila zápas Alica Kostelná, která byla se sedmi góly klíčovou postavou sobotního semifinále. Dnes přispěla k výhře třemi brankami.

Liga mistrů se bude hrát na chomutovském zimním stadionu, protože mostecká hale nevyhovuje regulím soutěže. Účast v soutěži je prestižní záležitostí, výrazný ekonomický efekt nemá. Hráčky se těší především na konfrontaci s nejlepším týmem současnosti, kterým je Györ.

"To je jako kdyby ve fotbale přijela Barcelona," prohlásila brankářka Dominika Müllnerová, nejzkušenější členka týmu, která zažila triumf Mostu ve Vyzývacím poháru v roce 2013. Maďarského mistra přivítají v Chomutově 13. října.

Finále kvalifikace o postup do házenkářské Ligy mistryň v Mostě:

Most - Kastamonu Belediyesi (Tur.) 35:33 (20:13)

Nejvíc branek: Zachová 7, Borovská 6, K. Kostelná 4 - Iskitová 7, Uskovová 6, Türkogluová a Iskenderogluová po 5.