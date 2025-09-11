Přibývá dětí s těžšími formami obezity. Některé nikdy neochutnaly vodu, zní z léčebny

"Za posledních patnáct let se počet dětí přicházejících do 'Olivovny' s nadváhou či obezitou znatelně zvýšil. Přibývá zejména dětí s těžšími formami obezity, u nichž jsou často přítomny i další zdravotní komplikace, například vysoký krevní tlak nebo poruchy glukózové tolerance," vysvětluje primářka léčebny Eva Havránková.
Hlavní příčiny jsou jasné: kombinace nadměrného příjmu energie, nedostatku pohybu a nevhodných stravovacích návyků.
Velkou roli dnes hraje snadná dostupnost vysoce kalorických potravin, sedavý způsob trávení volného času, zejména u obrazovek.
"Děti u nás mají detox od mobilních telefonů. Na začátku je musí odevzdat a mají je k dispozici jen na hodinu denně. Na začátku proti tomu bojují, nejen děti, ale i jejich rodiče. Nechápou to, diví se. Ale nakonec si to děti chválí," říká Martina Svobodová, která má v "Olivovně" na starosti marketing.
Režim dne je nabitý. Budíček je ve čtvrt na sedm, což děti v drtivé většině případů vůbec neznají. Začíná se rozcvičkou, aktivita střídá aktivitu, probíhají různé procedury a součástí je i škola.
V léčebně se o děti stará celý tým specialistů. Od lékařů, nutričních specialistů i fyzioterapeutů, sanitářů. Neméně důležitá je ale práce s dětskou psychikou.
"Setkáváme se s dětmi, které kvůli své váze zažily posměch či šikanu, a to jak ve škole, tak někdy i v rodině, poslední dobou jsou časté útoky na sociálních sítích. Psychologická práce je proto u nás zásadní součástí léčby. Pomáháme dětem budovat zdravé sebevědomí, odolnost a učíme je zvládat stres bez emočního jedení," popisuje psycholožka léčebny Kateřina Licholetová.
Nově "Olivovna" zařadila komplexní edukační program, děti absolvují speciální setkání s psycholožkou, kde interaktivní formou pracují na tématech zdravého stravování, pohybu a duševní pohody.
Společně si stanovují malé, dosažitelné cíle, učí se hledat zdravější alternativy oblíbených jídel a nacházet radost z postupných změn.
"Pomáhá to dětem lépe chápat souvislosti a zvyšuje šanci, že si zdravé návyky udrží i po návratu domů," říká Licholetová.
Odborníci z říčanské léčebny odmítají, že by současné děti měly oproti předešlým generacím menší chuť se hýbat. Genetické predispozice se nijak nezměnily, děti mají stále přirozenou potřebu pohybu.
Rozdíl je v tom, jak je prostředí vede tuto potřebu naplňovat. Pokud dítě vidí rodiče, kteří tráví volný čas aktivně, je pravděpodobnější, že si podobné návyky osvojí. Pokud ale rodinné zázemí nabízí spíše pasivní trávení času, motivace k pohybu klesá.
"Bohužel dětí s nízkou fyzickou zdatností, která neodpovídá jejich věku, je stále víc. Často chybí základní motorické dovednosti, protože děti se hýbou méně i ve volném čase," říká primářka Havránková.
Naopak jako pozitivní trend zmiňuje fakt, že je dnes část dětí i rodičů otevřenější v komunikaci, aktivně hledají řešení.
Experti také zmiňují paradoxní stav. Situace se nelepší navzdory tomu, že jsou v dnešní společnosti mnohem dostupnější vědecky podložené, spolehlivé informace o tom, co tělu škodí a co naopak prospívá.
"Informací je sice více než kdy dřív, ale zároveň je zde i mnoho protichůdných nebo zavádějících tvrzení. Rodiče i děti se v tom často ztrácejí. Navíc pouhá znalost nestačí, zásadní je přenést teorii do každodenní praxe, což je někdy obtížné kvůli časovým, finančním nebo sociálním podmínkám rodiny," vysvětluje Kristýna Bučková, vedoucí nutriční terapeutka Olivovy léčebny.
V některých školách je to se složením jídelníčku lepší, plošně však stále existují výrazné rezervy z hlediska pestrosti i kvality surovin.
"Připravuje se nová reforma školního stravování, která přesně adresuje hlavní determinanty dětské obezity. Posiluje zastoupení ovoce, zeleniny, luštěnin a celozrnných obilovin. Úplně odstraňuje slazené nápoje ze školního prostředí, a tak eliminuje v době oběda přístup k významnému zdroji rychle vstřebatelných cukrů," podotýká Bučková.
V léčebně přiznávají, že některé návyky dětí je stále dokážou překvapit.
Evidují třeba znepokojivý počet dětí, které nikdy neochutnaly vodu. Odmala jsou zvyklé na sladké nápoje. V "Olivovně" naopak čistá voda pitnému režimu zcela jasně vévodí.
Doporučení pro rodiče ohledně stravování
Extrémní zákazy v jídelníčku obvykle nefungují - často vedou k opačnému efektu. Základem je vyváženost: nabídnout zdravé, pestré jídlo, ale zároveň děti učit, že občasná sladkost nebo méně zdravá pochoutka je v pořádku, pokud je součástí celkově zdravého životního stylu. Velmi důležité je zapojit děti do přípravy jídla a vysvětlovat jim, proč je dobré určité potraviny upřednostnit.