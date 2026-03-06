Prevce místo výhry diskvalifikovali, přesto zkompletoval skokanský "Grand Slam"

Slovinský skokan Domen Prevc se stal celkovým vítězem Světového poháru, i když byl v dnešním závodu v Lahti diskvalifikován z prvního místa kvůli delším lyžím.
Šestadvacetiletý rodák z Kranje tak během roku zkompletoval všech pět velkých trofejí: je také mistrem světa ve skocích, mistrem světa v letech, olympijským šampionem a vítězem Turné čtyř můstků. Na tento skokanský "Grand Slam" dosáhl v historii pouze Fin Matti Nykänen v 80. letech.
Prevc v jednokolovém závodu původně slavil vítězství, navíc sedmé za sebou, čímž by stanovil nový rekord SP.
Několik minut poté byl však diskvalifikován, neboť kontrola ukázala, že měl o jeden centimetr delší lyže, než mohl vzhledem ke své tělesné hmotnosti podle pravidel mít.
Výhru tak slavil původně druhý Němec Philipp Raimund, jenž si necelý měsíc po triumfu na středním můstku na olympijských hrách připsal první vítězství v SP. Český reprezentant Roman Koudelka na 42. místě nebodoval.
ŽIVĚ Maďaři vyhostí sedm Ukrajinců. Stíhají je pro podezření z praní špinavých peněz
Kyjev obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří podle něj převáželi z Rakouska peníze. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X nazval počínání státním terorismem. Maďarský daňový úřad v pátek dopoledne oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz.
ŽIVĚ Rakušan opět neuspěl. "Vláda se bojí výrazného opozičního politika v čele Sněmovny"
Poslanci dnes ani napotřetí nezvolili předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře tak zůstala i po dnešním prvním kole druhé volby neobsazená.
Langmajer se vrací jako trenér Hrouzek. Do kin míří snímek Lajna - Konečně film!
Oceňovaný komediální seriál scenáristy Petra Kolečka dostane podobu celovečerního snímku s názvem Lajna - Konečně film!. Nový příběh hokejového kouče Luboše Hrouzka v podání Jiřího Langmajera by se měl začít točit v květnu. Film bude oproti seriálu mírně odlišný a jeho premiéru diváci v kinech uvidí 31. prosince tohoto roku.
ŽIVĚ Trump: Od Íránu žádám bezpodmínečnou kapitulaci, žádná jiná dohoda nebude
S Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě bezpodmínečné kapitulace, uvedl v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Po výběru nového vůdce Íránu se podle něj Spojené státy a jejich spojenci zapojí do obnovy země. Trump dříve uvedl, že se musí osobně účastnit výběru íránského lídra a že Spojené státy mají na tuto pozici několik kandidátů.