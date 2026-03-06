Přeskočit na obsah
6. 3.
Prevce místo výhry diskvalifikovali, přesto zkompletoval skokanský "Grand Slam"

ČTK

Slovinský skokan Domen Prevc se stal celkovým vítězem Světového poháru, i když byl v dnešním závodu v Lahti diskvalifikován z prvního místa kvůli delším lyžím.

Domen Prevc
Domen PrevcFoto: REUTERS
Reklama

Šestadvacetiletý rodák z Kranje tak během roku zkompletoval všech pět velkých trofejí: je také mistrem světa ve skocích, mistrem světa v letech, olympijským šampionem a vítězem Turné čtyř můstků. Na tento skokanský "Grand Slam" dosáhl v historii pouze Fin Matti Nykänen v 80. letech.

Prevc v jednokolovém závodu původně slavil vítězství, navíc sedmé za sebou, čímž by stanovil nový rekord SP.

Několik minut poté byl však diskvalifikován, neboť kontrola ukázala, že měl o jeden centimetr delší lyže, než mohl vzhledem ke své tělesné hmotnosti podle pravidel mít.

Výhru tak slavil původně druhý Němec Philipp Raimund, jenž si necelý měsíc po triumfu na středním můstku na olympijských hrách připsal první vítězství v SP. Český reprezentant Roman Koudelka na 42. místě nebodoval.

