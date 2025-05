"Pro mnohé noční můra." Procházkův extrémní mrazivý kousek zaujal i ve světě

Jeden z globálně nejpopulárnějších českých sportovců Jiří Procházka zaujal extrémním výkonem, o kterém se mluví i ve světě. Na jeden nádech dokázal uplavat pod ledem třicet metrů. Zápasník smíšených bojových umění nyní přiznal, že měl během náročného pokusu pochyby a jeho ponor doprovodila i jedna nepříjemná komplikace.

Bývalý šampion polotěžké váhy elitní organizace UFC se rád pouští do netradičních výzev, které posouvají jeho fyzický i mentální výkon. Nejnověji se vydal za hranice běžných možností prostřednictvím výjimečného ponoru.

Na jeden nádech dokázal uplavat třicet metrů pod zamrzlou vodní hladinou.

Procházka se připravoval pod vedením Davida Vencla, uznávaného experta na potápění pod ledem. S ním absolvoval intenzivní jednodenní přípravu zaměřenou na testy dechové výdrže, mentální síly a citlivosti na podněty.



"Bylo tam pár testů, abychom zjistili, jak je silná jeho hlava, na jak dlouho je schopen zadržet dech. Kombinace otužování, potápění a uzavřeného prostoru, to je opravdu extrémní prostředí, které je pro mnoho lidí noční můrou. Jirka je ale speciální," vysvětlil světový rekordman v plavání pod ledem bez neoprenu.

Samotný Procházkův výkon označil za "zatraceně luxusní". Fotografie a záběry z něj sdílely i některé zahraniční zpravodajské servery, například TNT Sports nebo MMA Fighting.

Dvaatřicetiletý bojovník přitom přiznal počáteční nejistotu. Nebyl si jistý, zda se mu celou dráhu podaří na jeden nádech uplavat. Přesto se rozhodl plavat, nikoli ručkovat po laně. Vencl ho pod vodou doprovázel, kontroloval lano a pohyb.

"Plán B nebyl žádný. Stala se tam ale situace na začátku, že jsem se zamotal do lana hned při startu, jak jsem chtěl jít pod led. Potopil jsem se a zasekl jsem se. Nešlo to dál, tak jsem se z toho vymotal. Nádech, šel jsem nahoru na ten led. Říkám si ok, kašlu na to, pojďme ještě jednou. Snažil jsem se zachovat chladnou hlavu. A napodruhé jsem to rozdýchal," popsal Procházka jedinečnou zkušenost.

"V tu chvíli je potřeba věřit. Jít, věřit a dokázat," dodal.

Po vynoření z ledové vody podle svých slov prožíval čistou radost. Podařilo se mu něco, o čem si chvíli myslel, že nedokáže.

"Fakt sakra chci, chci uplavat třicet metrů pod vodou. Normálně po dlouhé době jsem měl fakt čistou radost, protože jsem si předtím pomyslel: ty jo, to jsem možná přestřelil," upřesnil Procházka své pocity.

V lednu dokázal český bijec v Las Vegas porazit Američana Jamahala Hilla, na oznámení dalšího jeho zápasu v rámci polotěžké divize UFC se čeká. Čech dříve prohlásil, že by se nejraději znovu utkal s Brazilcem Alexem Pereirou, s nímž už dvakrát prohrál.