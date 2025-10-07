Ostatní sporty

Přeskočil Stanjuru a pomohl k jeho pádu. Janda o plánech či o budoucnosti Spolu

Jiří Škuba Jiří Škuba
před 3 hodinami
Sportovní fanoušci ho znají jako jednoho z nejlepších skokanů na lyžích v samostatné české historii, obyvatelé Moravskoslezského kraje zase jako politika, který neúnavně kope za sport ve svém regionu. Jakub Janda i přes horší výsledek koalice SPOLU oproti volbám 2021 svou pozici udržel, na kandidátce prolétl k bronzu a potřetí uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Poslanec ODS Jakub Janda v rozhovoru pro Aktuálně.cz v květnu 2024
Poslanec ODS Jakub Janda v rozhovoru pro Aktuálně.cz v květnu 2024 | Foto: Radek Bartoníček

Pro koalici Spolu jsou letošní parlamentní volby zklamáním, ale o vás to neplatí. Podruhé jste obhájil místo v poslanecké lavici. Se svým výsledkem jste spokojený?

Nezačínal jsem v lehké pozici, na kandidátce jsem byl až na pátém místě a Spolu nakonec v Moravskoslezském kraji bralo jen čtyři mandáty. Dostal jsem můj nejvyšší počet preferenčních hlasů, více než v předešlých volbách. Voliči mi vyjádřili důvěru a já bych jim za to chtěl velmi poděkovat.

Co je těžší? Obhájit triumf ve Světovém poháru, nebo mandát ve Sněmovně?

Tak vítězství ve Světovém poháru jsem zopakovat nedokázal. (úsměv) Mandát v Poslanecké sněmovně jsem obhájil dvakrát, i když přiznávám, že v prvním případě to bylo s lehce odřenýma ušima. Věřím, že je to určitý odraz mojí práce pro oblast sportu v našem kraji.

Tím jste se ale přímo podílel na pádu stranického kolegy a ministra financí Zbyňka Stanjury, který z prvního místa kandidátky padl až na páté. Kromě vás ho přeskočili dvojice lidovců Monika Brzesková, Bohuslav Niemiec a stávající poslankyně za ODS Zdeňka Němečková Crkvenjaš.

Samozřejmě mě to mrzí, v jeden moment jsme v našem kraji sahali po pěti mandátech. Škoda, že to nevyšlo. Na výsledku Zbyňka Stanjury se evidentně podepsala i funkce ministra financí, ke které patří některé nepopulární kroky. Dělali jsme politiku, jejíž výsledky se projeví za dvacet let - třeba abychom našim dětem nepředali zadluženou zemi. V mých očích byl výborným šéfem resortu.

Myslíte, že si vyslechnete nějakou výčitku?

Ještě jsme spolu nemluvili. Ale pevně věřím, že ne, tohle já neovlivním, takto to určili voliči.

Při své kandidatuře jste měl o to těžší roli vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj je pro strany dosavadní vládní koalice mimořádně obtížný region. Některé průzkumy veřejného mínění dokonce predikovaly Spolu až třetí místo za SPD.

Ano, zrovna pravicový kraj to není. A já jsem vždycky kandidoval jako pravicový kandidát. V tomhle jsem konzervativní, nabídku z jiných stran jsem nikdy nepřijal a nikdy bych to ani neudělal.

Pád Zbyňka Stanjury, který je jedním z nejbližších lidí premiéra a předsedy SPOLU Petra Fialy, je pro ODS jedním z negativních signálů letošních voleb. Dalším jsou někteří kandidáti KDU-ČSL a TOP 09, kteří na kandidátkách přeskákali vaše lidi, viz zmíněná Monika Brzesková ve vašem kraji. Co to znamená pro budoucnost koalice SPOLU?

Volební výsledek bude nutné si velmi pečlivě zanalyzovat. Samozřejmě je třeba respektovat, jak demokratické volby dopadly, nyní je třeba se sejít a dohodnout se na nejlepší možné strategii, abychom v příštích volbách obstáli lépe.

Jak se volby osobně dotknou vašich funkcí? Jste mimo jiné šéfem podvýboru pro sport - je vaší ambicí pozici udržet?

Určitě by to bylo fajn. Na druhou stranu možná nejvíce mě naplňuje působení v petičním výboru. Pokud by se mi podařilo nejen pokračovat jako jeho běžný člen, ale dostat se i do vedení, bylo by to skvělé. Petiční výbor je některými kolegy lehce opovrhován, ale já jsem se v něm našel, hodně mě to baví.

