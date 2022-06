Přepište dějiny, vyzývá šampion UFC Procházka. Zápasit chce na fotbalovém stadionu

Jen krátkou dovolenou si dopřeje bojovník MMA Jiří Procházka po zisku titulu šampiona elitní organizace UFC. Vnímá, že svojí výhrou v Singapuru nad brazilskou hvězdou Gloverem Teixeirou pobláznil vyznavače bojových sportů v Česku a ještě letos by se znovu rád představil v oktagonu ve svém 33. zápase profesionální kariéry. Je mu jedno, zda se utká znovu s Teixeirou, či Polákem Janem Blachowiczem.

"Je čas, abychom začali přepisovat dějiny. MMA je kvalitním sportem s dobrými zápasníky, které naše země produkuje. Máme na to vysílat na mezinárodní pódia zápasníky, kteří budou dobývat svět," řekl Procházka dnes večer novinářům krátce poté, co jej přivítaly asi dva tisíce fandů na brněnském náměstí Svobody.

Živě: Neformální setkání s MMA bojovníkem Jiřím Procházkou | Video: ČTK

Do vlasti přijel s monoklem pod okem, naraženým zápěstím, ale všechny tyto malé bolístky přebil zisk titulu v polotěžké váze. "Teď mám v plánu si odpočinout a rád bych do konce roku stihl ještě jeden zápas. Kašlu na to, zda to má být obhajoba, či ne. Pro mě je důležité, že v tom vidím cestu a evoluci svého stylu, který chci někam posouvat," prohlásil.

Pás šampiona, který v neděli získal, bere jako novou odrazovou čáru. "Z ní se odrážím dál a teprve později se ukáže, jestli jste opravdový šampion a jestli si mistrovství dokážete udržet," uvedl.

Pro Procházku není až tak podstatné, zda příští zápas absolvuje doma nebo jinde. "Já musím mít na paměti jen a jen vítězství v tom boji a je mi jedno, kde se tak stane," řekl Procházka.

Spekuluje se o tom, že by se duel mohl uskutečnit na fotbalovém stadionu poblíž polských hranic, zvláště kdyby byl jeho vyzyvatelem Blachowicz. "Jsem tomu otevřený a uvidím, co by na to řekla organizace," uvedl Procházka.

Jeho nedělní duel s Teixeirou odborníci považují za jeden z nejlepších v historii a podle Procházky by mohl být i impulzem k odvetě. "Jo, byla to chvíli pana a chvíli orel, nakonec jsem ho utáhl. Možná by odveta byla dobrým tahem, ale vyzyvatel je Blachowicz a to je třeba brát v potaz. Nebráním se ničemu a uvidím, koho bude UFC preferovat víc," konstatoval.

Devětadvacetiletý rodák z Hostěradic na Znojemsku se přes noc stal českou sportovní celebritou. "Ať si mladí vidí idol, v kom chtějí. Já dělám to, co dělám a jak nejlíp umím. O sobě v tomhle kontextu mluvit nebudu," prohlásil.

K výhradám lidí, kteří vidí v MMA jen násilí a barbarství, říká: "Já jsem pomocí bojových sportů hledal sám sebe a utvářel jsem si svůj charakter. A můžete se podívat, co ze mě vyrostlo za člověka. V tomto sportu je základem mít dobré trenéry a dobré vedení, kteří mladým dají dobré hodnoty do života, což pak kultivuje společnost."

Procházka vystudoval na Masarykově univerzitě speciální edukaci bezpečnostních složek a chystá se studovat aplikovanou sportovní edukaci bezpečnostních složek. "Studium mi dalo hrozně moc. Tohle jsou skvělé obory, nabité informacemi a mají velkou perspektivu," uvedl.