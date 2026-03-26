Přelomové rozhodnutí: Transgender ženy budou mít na OH zakázaný start

MOV rozhodl, že v ženských soutěžích na OH budou moci startovat pouze sportovkyně, jež podstoupí test pohlaví. Znamená to zákaz pro transgender ženy.
Připravujeme podrobnosti…
ŽIVĚ Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránské vládní představitele
Izrael podle pákistánského zdroje obeznámeného s jednáními dočasně stáhl z „likvidačního seznamu“ íránského ministra zahraničí Abbáse Arákčího a předsedu parlamentu Mohammada Báqera Qálibáfa poté, co Pákistán požádal Washington, aby na ně nebylo cíleno. Zdroj to ve čtvrtek řekl agentuře Reuters.
Budoucnost vzdělávání přišla s Melanií. Představila robota, který chce učit děti
Humanoidní robot se prošel po červeném koberci v Bílém domě a doprovodil první dámu Melanii Trumpovou na technologický summit o budoucnosti vzdělávání. Neobvyklý host, který se představil jako „Figure 03“, přivítal účastníky hned v 11 jazycích.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
Splašení vlámští bratři míří do Prahy. Bez ruchadla předvedou umění v hudební orbě
Tohle nebude klasický koncert, tohle ale nebude ani tradiční taneční party. Pokud se belgickou dvojici 2manydjs snažíte vměstnat do jakéhokoliv šuplíku, z každého po chvíli vypadne a ještě přitom stihne smíchat elektronickou muziku s kytarovým riffem. Jejich páteční představení v pražském klubu Roxy tak slibuje rockovou euforii podpálenou tanečními beaty.
Soud zakázal v Rusku oscarový film Pan Nikdo proti Putinovi
Soud v Čeljabinsku zakázal šířit v Rusku oscarový film Pan Nikdo proti Putinovi z česko-dánské produkce. Informoval o tom server Mediazona s odvoláním na svého reportéra v soudní síni. U soudu byla zastoupena pouze žalující strana. O zákazu promítání filmu v Rusku posléze informovala také státní agentura TASS.