Přehlížený sok se otírá o Procházku. Chce ukončit humbuk, vysmívá se angličtině

Aleksandar Rakic, jeden z předních bojovníků polotěžké váhy v UFC, po prudkém vzestupu Jiřího Procházky přichází o pozornost i o vysněnou šanci na titulový zápas. Českého bojovníka vyzývá ke vzájemnému duelu, ačkoli loni přes média vzkazoval, že ho "český kluk vůbec nezajímá".

Vystačí si sám. Na útoky a trashtalk devětadvacetiletého fightera se srbskými kořeny Procházka prakticky nereaguje, mlčí i vedení UFC, a tak se Rakic projevuje stále hlasitěji. Rakušan dlouhodobě touží po titulové šanci, ještě před pár měsíci přitom Procházkou otevřeně opovrhoval.

"Koukám se nahoru, ne pod sebe. Jdu za titulem. Ten český kluk mě vůbec nezajímá," citovala média jeho sebevědomá prohlášení.

Jenže pak dostalo české zjevení možnost duelu s Dominickem Reyesem, navíc v hlavním taháku večera, což Rakicův tým nesl velmi nelibě. Potvrdilo se, že si šéf UFC Dana White od Procházky a jeho atraktivního stylu slibuje velké věci.

"Jak je něco takového vůbec možné? Nenechají Aleksandara bojovat s Reyesem a místo toho tuhle šanci dají týpkovi, který je v UFC nováček? Připomeňte mi, kolik že má Procházka v UFC zápasů? Dobrá práce, pane matchmakere," rozčiloval se už na podzim Rakicův trenér Babak Nejad.

Po Procházkově triumfu nad Reyesem se pak situace ještě výrazněji otočila v Rakušanův neprospěch.

White bez váhání oznámil, že to bude právě český fighter, kdo dostane šanci zabojovat o titul. Podle předběžných informací je nejpravděpodobnější jeho duel proti vítězi zářijového klání mezi současným králem Janem Blachowiczem a vyzyvatelem Brazilcem Gloverem Teixeirou.

Procházka zároveň Rakice přeskočil v žebříčku, momentálně už je druhý o příčku před Rakušanem. A tak Rakic dramaticky mění rétoriku. Čecha už nepřehlíží. Naopak, touží po duelu s ním a dokonce sám aktivně navrhuje možné termíny.

"Kolem Jiřího je teď velký humbuk, což chápu, protože si vedl dobře. Ale někdo ten humbuk musí zastavit," prohlásil Rakušan pro server MMA Junkie.

"Můj zápas s Jiřím dává smysl. Kdo jiný by se s ním měl utkat, když ne já? Nechci už čekat a hádám, že Jiří taky nebude chtít čekat. Vítěz se pak utká o titul. Září by dávalo smysl, klidně na stejné kartě jako Blachowicz a Teixeira. Přilákalo by to hodně pozornosti. Září je perfektní," maloval si Rakic před očima budoucnost.

Ranking UFC: polotěžká váha Šampion: Jan Blachowicz (Polsko)

1. Glover Teixeira (Brazílie)

2. Jiří Procházka (Česká republika)

3. Aleksandar Rakic (Rakousko)

4. Thiago Santos (Brazílie)

5. Dominick Reyes (USA)

6. Anthony Smith (USA)

7. Magomed Ankalajev (Rusko)

8. Volkan Oezdemir (Švýcarsko)

9. Nikita Krylov (Ukrajina)

10. Johnny Walker (Brazílie)

Zatím to ale nevypadá, že by ho někdo z povolaných vůbec vnímal, a tak se rodák z Vídně mezitím uchýlil i k několika útočněji laděným reakcím na sociálních sítích. Například si rýpl do Procházkovy angličtiny.

"Nezapomeň si k tomu ale sehnat překladatele," reagoval na oznámení předního analytika Michaela Bispinga, že ve svém podcastu přivítá českou hvězdu. Procházka přitom oproti minulému roku ukázal jistý lingvistický pokrok a v angličtině absolvoval značné množství rozhovorů.

Rakic rovnou přispěchal i s popisem toho, jak by si s Procházkou mohl poradit.

"Je agresivní, v útoku velmi dobrý postojář. Ale vidím v jeho stylu několik mezer a děr. Nějaké chyby udělal a já jsem v oktagonu chladnokrevný a trestám každou chybu," poznamenal fighter přezdívaný Rocket a zdůraznil, že je oproti českému sokovi lepší v grapplingu a wrestlingu.

Rakic se očividně snaží hype kolem Procházky přenést i na sebe a rozpoutat rivalitu prostřednictvím sítí. Na tuhle hru ale český bojovník, který svůj negativní názor k trashtalkům a ofenzivním slovním atakům vyjádřil již několikrát, jistě přistupovat nebude.

"Od začátku se ve spojení se mnou vyjadřoval neuctivě a kvůli tomu jsem ho přestal brát seriózně. I jeho komunikaci na sociálních sítích. U mě ten člověk hodně ztratil na serióznosti, neberu ho jako někoho, s kým bych měl řešit svůj případný další zápas," vysvětlil v tomto týdnu Procházka v rozhovoru pro Lidovky.cz.