Groves překvapil a ujel všem, Pogačar si náskok pohlídal a pojede si pro triumf

Předposlední etapu Tour de France vyhrál po úniku australský cyklista Kaden Groves. Šestadvacetiletý spurtér zaskočil soupeře nástupem 17 kilometrů před cílem a zvítězil s téměř minutovým náskokem před Nizozemci Frankem van den Broekem a Pascalem Eenkhoornem. Po dvou etapových triumfech na Giru d'Italia a sedmi úspěších na Vueltě si Groves připsal prvenství i při premiéře na Tour.

Lídr závodu Slovinec Tadej Pogačar přijel do cíle kopcovité etapy dlouhé 184 kilometrů se ztrátou více než sedmi minut v hlavním poli. Úřadující mistr světa uhájil náskok 4:24 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem a v neděli si pojede do Paříže pro čtvrtý celkový triumf na Tour.

Groves se 21 kilometrů před cílem ve sjezdu na mokré trati vyhnul padajícím Španělovi Ivánu Romeovi a Francouzi Romainu Grégoireovi a chvíli nato zaútočil ze skupinky uprchlíků. Pro belgický tým Alpecin-Deceuninck vybojoval třetí vítězství ve 112. ročníku Tour po výhrách Belgičana Jaspera Philipsena a Nizozemec Mathieua van der Poela, pro které závod předčasně skončil kvůli zdravotním problémům.

"Vyhrát tu, to jsou obrovské emoce. Tým sem přijel s úplně jinými plány s Jasperem a Mathieuem a nakonec jsem dostal šance i já," řekl v televizním rozhovoru dojatý Groves se slzami v očích. "Dneska jsem měl výborné nohy. Protrpěl jsem si to až do cíle a odměnou je vyhraná etapa," radoval se po 21. vítězství v kariéře.

"V posledních dnech jsem od týmu dostal volnou ruku. Dneska jsme si nebyli jistí, jestli bojovat o etapu, nebo si to nechat na zítřek. Ale když prší, vždycky se v chladném počasí cítím skvěle. Tohle je moje první vítězství z úniku, navíc na Tour. Je to celkem neuvěřitelné," uvedl Groves. "Vlastně to pro mě ani není splněný dětský sen, protože jsem s cyklistikou začal docela pozdě. Na Tour je člověk pod tlakem a po vítězství na Giru a Vueltě se objevovaly otázky, jestli jsem dost dobrý na to, abych vyhrál i na Tour. Teď jsem jim to ukázal," řekl.

Český sprinter Pavel Bittner přijel do cíle na 146. místě s mankem téměř 29 minut. V celkovém pořadí je na 133. pozici.

Cyklistický závod Tour de France - 20. etapa (Nantua - Pontarlier, 184,2 km):

1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:06:09, 2. Van den Broek (Niz./Picnic PostNL) -54, 3. Eenkhoorn (Niz./Soudal Quick-Step) -59, 4. Velasco (It./XDS Astana), 5. Grégoire (Fr./Groupama-FDJ), 6. Stewart (Brit./Israel-Premier Tech) všichni -1:04.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 73:54:59, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -4:24, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -11:09, 4. Onley (Brit./Picnic PostNL) -12:12, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -17:12, 6. Johannessn (Nor./Uno-X Mobility) -20:14.