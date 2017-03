Před týdnem byl na operaci, v dlani má kus železa. Teď už zase Podmol létal na motorce

před 33 minutami

Pouhých pět dní po náročném zákroku, při kterém mu lékaři spravili zlomenou záprstní kost železnou dlahou, Libor Podmol znovu létal na motorce. "Byla to spíš taková zkouška v tom, čeho je schopna lidská vůle, tělo a mysl," vysvětloval freestyle motokrosař.

Krakov - Ještě minulé pondělí ležel Libor Podmol na operačním stole ve Vysokém nad Jizerou v péči chirurga Radka Kebrleho, jenž dával do pořádku i Petru Kvitovou. O víkendu se už ale účastnil závodu mistrovství světa v polském Krakově.

Český motokrosař se do finále závodu neprobil, přesto patřil mezi největší hrdiny celé akce. "Chtěl jsem ukázat, že člověk i pět dní po vložení železa do dlaně může skákat triky na motorce. Byla to spíš taková zkouška v tom, čeho je schopna lidská vůle, tělo a mysl," řekl.

"Všechny triky jsem dopadal bez držení řídítek a odrazy byly opravdu bolestivé. Věděl jsem, že nemohu dělat žádné extra kousky," krčil rameny.

Podmol si zlomeninu kosti v dlani přivodil krátce před závodem světového šampionátu na exhibici ve Vídni. I přes zranění na víkendové akci Masters od Dirt odjel tři exhibice a předvedl něco kolem 35 skoků.

Radost mu udělal alespoň jeho mladší bratr Filip. jenž vybojoval premiérový postup do finále závodu mistrovství světa a v Krakově nakonec skončil šestý. "Myslím, že v kvalifikaci zajel životní jízdu. Doufám, že do konce roku bude stát na pódiu, a třeba tam budeme oba dva. To by pro mě byla největší výhra," uvedl Libor Podmol, na nějž se v celkovém pořadí MS dotáhl Španěl Dany Torres. Oba mají 48 bodů.

V čele je úřadující šampion Melero, který v letošním roce zaznamenal třetí výhru. "Doufám, že se dám do pořádku, potrénuju ve Španělsku a příště chci Melera porazit. Za poslední dva roky se to podařilo pouze mně, tak to chci zopakovat," řekl Libor Podmol odhodlaně.

Další český reprezentant Petr Pilát se závodu v Krakově nezúčastnil kvůli poraněnému kotníku, místo něj se se světovou konkurencí poprvé v kariéře poměřil sedmnáctiletý Matěj Časák, jenž ale skončil poslední.

před 33 minutami

Související články