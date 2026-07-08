Před čtyřmi lety bojoval o život. Dnes Nor vede nejslavnější závod světa

Před čtyřmi lety mu lékaři diagnostikovali rakovinu varlat. Dnes Torstein Träen obléká žlutý trikot lídra Tour de France a inspiruje fanoušky po celém světě.
Když Torstein Träen projel cílem čtvrté etapy Tour de France, na tvářích členů jeho týmu se mísily slzy s úsměvy. Norský vrchař sice nebojoval o etapové vítězství, přesto se stal největším hrdinou dne.
Díky úspěšnému úniku převzal slavný žlutý trikot a napsal jeden z nejsilnějších příběhů letošního ročníku. Ještě před čtyřmi lety přitom sváděl mnohem důležitější boj než ten cyklistický – zápas o vlastní život.
Třicetiletý jezdec stáje Uno-X Mobility si vybudoval náskok téměř osmi minut před největšími favority v čele s Tadejem Pogačarem. Peloton nechal početnou skupinu uprchlíků odjet a Träen šanci využil dokonale. Ve žlutém se stal teprve třetím Norem v historii Tour de France.
„Upřímně tomu pořád nemůžu uvěřit. Vidím reakce trenérů, mechaniků i všech lidí kolem sebe a podle nich poznávám, jak výjimečný okamžik to je. Mně samotnému bude ještě pár dní trvat, než mi to dojde. Tour je největší závod na světě a chci si ten žlutý trikot užít co nejdéle,“ řekl v cíli viditelně dojatý Nor.
Ještě v roce 2022 přitom vůbec netušil, zda se k vrcholovému sportu někdy vrátí. Během rutinní antidopingové kontroly lékaři odhalili zdravotní problém, který vedl k diagnóze rakoviny varlat.
Následovala operace, při níž mu lékaři odstranili nádor, a dlouhé týdny nejistoty. Dobrou zprávou bylo, že nemoc zachytili včas. O několik měsíců později už mohl znovu sedět na kole a postupně se vracet k závodění.
Návrat byl obdivuhodný. Loni na Vueltě obsadil celkové deváté místo a několik dní oblékal červený trikot lídra závodu.
Letos udělal další obrovský krok. Žlutý trikot na Tour de France představuje pro cyklistu symbol, o kterém sní snad každý profesionál.
„Když jsem nastupoval do úniku, vůbec jsem nevěřil, že by z toho mohlo být něco takového. Sportovní ředitel mi pořád opakoval jediné: jez a pij. Teprve na posledním stoupání jsem zjistil, že máme opravdu velký náskok. Pak už člověk jen doufá,“ popsal Träen.
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