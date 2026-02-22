Divín byl krasobruslařským králem Evropy a získal olympijské stříbro

Před 90 lety začal příběh krasobruslaře, jenž se stal králem Evropy a získal olympijské stříbro.
Budapešťský rodák Karol Divín, který přišel na svět 22. února 1936, byl ve své době jedním z nejlepších krasobruslařů světa.
Dvakrát, v letech 1958 a 1959, usedl na evropský trůn a jeho kariéra vyvrcholila stříbrnými medailemi na olympijských hrách ve Squaw Valley v roce 1960 a na pražském mistrovství světa o dva roky později. Divín se později stal i uznávaným trenérem.
Divín se sice narodil v maďarské metropoli, mládí ale strávil na Slovensku a většinu života nakonec prožil v Brně.
Od roku 1954, kdy debutoval na evropském ledě v Bolzanu bronzovou medailí, získal na evropských šampionátech v následujících deseti letech dohromady osm medailí, kromě dvou zlatých i dvě stříbrné (1957 a 1962) a čtyři bronzové (naposledy 1964). Na dvou světových šampionátech získal stříbro a bronz (1964).
Elegán na ledě, který suverénně a precizně kreslil také povinné cviky, soupeřil zejména s Američanem Davidem Jenkinsem, který ho také jako jediný porazil na olympiádě v roce 1960.
Po skončení aktivní kariéry se Divín stal trenérem krasobruslení a také mezinárodním rozhodčím. Působil ve Finsku a 17 let v Kanadě, kde pomáhal s tréninkem mistra světa Briana Orsera, později byl jedním z trenérů Michala Březiny.
Zemřel začátkem dubna 2022 ve věku 86 let.
ŽIVĚ16. den ZOH: Vonnová ukázala snímky, z nichž mrazí. Zveřejnila rentgen zlomené nohy
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Trump oznámil, že posílá do Grónska nemocniční loď. Není jasné, co ho k tomu vedlo
Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, které je autonomní částí Dánska, ale současný šéf Bílého domu o něj usiluje. O vyslání plavidla informoval v noci na neděli na své sociální síti Truth Social.
ŽIVĚPři výbuchu ve Lvově zahynula třiadvacetiletá policistka, starosta mluví o terorismu
Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, upozornil server RBK-Ukrajina. Sadovyj výbuchy označil za teroristický čin.
Snape i Harry z Lásky nebeské. Rickman byl bytostný kavalír a empatický intelektuál
Před 80 lety se v Londýně narodil Alan Rickman. Britský herec s nezaměnitelnou barvou hlasu a chladnou elegancí, o němž kolegové říkali, že byl nezlomným humanistou, hrál s aristokratickou grácií. Před deseti lety však předčasně odešel, v pouhých 69 letech zemřel na rakovinu.