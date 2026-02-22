Přeskočit na obsah
22. 2. Petr
Sport

Divín byl krasobruslařským králem Evropy a získal olympijské stříbro

ČTK

Před 90 lety začal příběh krasobruslaře, jenž se stal králem Evropy a získal olympijské stříbro.

Karol DIVÍN
Karol Divín při tréninku na mistrovství Evropy 1958Foto: ČTK / Havelka Zdeněk
Budapešťský rodák Karol Divín, který přišel na svět 22. února 1936, byl ve své době jedním z nejlepších krasobruslařů světa.

Dvakrát, v letech 1958 a 1959, usedl na evropský trůn a jeho kariéra vyvrcholila stříbrnými medailemi na olympijských hrách ve Squaw Valley v roce 1960 a na pražském mistrovství světa o dva roky později. Divín se později stal i uznávaným trenérem.

Divín se sice narodil v maďarské metropoli, mládí ale strávil na Slovensku a většinu života nakonec prožil v Brně.

Od roku 1954, kdy debutoval na evropském ledě v Bolzanu bronzovou medailí, získal na evropských šampionátech v následujících deseti letech dohromady osm medailí, kromě dvou zlatých i dvě stříbrné (1957 a 1962) a čtyři bronzové (naposledy 1964). Na dvou světových šampionátech získal stříbro a bronz (1964).

Elegán na ledě, který suverénně a precizně kreslil také povinné cviky, soupeřil zejména s Američanem Davidem Jenkinsem, který ho také jako jediný porazil na olympiádě v roce 1960.

Po skončení aktivní kariéry se Divín stal trenérem krasobruslení a také mezinárodním rozhodčím. Působil ve Finsku a 17 let v Kanadě, kde pomáhal s tréninkem mistra světa Briana Orsera, později byl jedním z trenérů Michala Březiny.

Zemřel začátkem dubna 2022 ve věku 86 let.

